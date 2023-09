Vuoi essere un nomade digitale? L’Italia sta introducendo un piano per vivere nelle sue città per soli 18 pesos

Molte cose sono cambiate dopo la pandemia e una di queste sono le opzioni lavorative e se sei un nomade digitale allora questa opportunità offerta dall’Italia potrebbe interessarti.

Lui Il paese europeo ha introdotto un nuovo programma che offre di vivere e svilupparsi nelle province.

IL L’iniziativa si chiama Ollalai ed è promossa dal governo italiano.

Di cosa parla Ollalai?

Il governo italiano sta cercando di aumentare la popolazione di Ollale in Sardegna, per questo motivo ha messo in vendita le case in questa località per un euro.Questo convertito in pesos messicani sarebbe 18,32.

L’isola conta attualmente 1.200 abitanti e con questa iniziativa l’Italia sta cercando di portare i giovani a viverci.

Tuttavia, poiché le case sono state abbandonate dai loro ex occupanti, necessitano di manutenzione, e questa deve essere a carico dei nuovi occupanti.

Requisiti per vivere in Italia

Nel contratto che firmano i nomadi digitali si stabilisce che debbano rispettare alcune specifiche del programma, come ad esempio:

I candidati dovrebbero avere un tirocinio remoto nei media, nel settore immobiliare, nell’arte, nella scrittura, ecc. Musica, educazione, scienza, tecnologia, architettura e finanza. Il nomade digitale deve contribuire allo sviluppo sociale della società italiana in cui vive, presentando sul sito un documentario, un articolo, una conferenza o una ricerca positiva.

Cos’è un nomade digitale?

Un nomade digitale è una persona che lavora da remoto utilizzando la tecnologia digitale e utilizza questa flessibilità per viaggiare e vivere in luoghi diversi pur continuando il proprio lavoro..

Questo stile di vita consente ai nomadi digitali di esplorare il mondo, sperimentare culture e ambienti diversi, pur mantenendo una fonte di reddito attraverso lavori online o attività commerciali online.