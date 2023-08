L’Italia ha individuato due casi di dengue non correlati a viaggi in aree dove la dengue è endemica

IL Autorità sanitarie Di Italia Confermato oggi Due casi di dengue Non correlato a viaggi in aree locali e situato in regioni Verso l’altoCon capoluoghi Roma e Lombardia (al nord).

I casi sono stati segnalati in pochi giorni 18 e 20 agosto E si dice che entrambi i pazienti si stiano riprendendo ministero della Salute È una dichiarazione.

Sono stati anche implementati Protocolli di immunizzazione e disinfezione dei luoghi occupati da persone infette Studi epidemiologici Per chiarire “possibili catene di trasferimento”. Il ministero della Salute sta “monitorando la situazione su tutto il territorio nazionale”, si legge nella nota, aggiungendo che due casi sono già stati deferiti. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

La dengue è trasmessa dalle zanzare Aedes EgittoGià stabilito in gran parte dell’Europa.

Basato in Italia dall’inizio del 2023 79 casi importatiSecondo i dati di Istituto Superiore di Sanità.

fra Sintomi più comuni I sintomi della dengue includono mal di testa, dolore ai muscoli, alle ossa e alle articolazioni, nausea, vomito, dolore retrooculare (dietro gli occhi) ed eruzione cutanea.