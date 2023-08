Allarme in Italia per due misteriosi casi di dengue, nel Lazio e in Lombardia. Solo questo martedì le autorità sanitarie del Paese hanno confermato i due casi, che non erano collegati a viaggi in aree endemiche. Gli studi epidemiologici continuano a chiarire “potenziali catene di trasmissione” anche se vengono implementati protocolli per la disinfezione e la disinfezione degli spazi occupati da persone sterilizzate. Dall’inizio del 2023 in Italia sono stati rilevati 79 casi di dengue importata. Inoltre, va ricordato che questa malattia è trasmessa dalle zanzare. Aedes Egitto.

Entrambi i casi sono stati annunciati il ​​18 e 20 agosto. Come ha inoltre affermato il Ministero della Salute, Entrambi i pazienti stanno guarendo. I sintomi più comuni della dengue includono mal di testa, dolori muscolari, ossei e articolari, vomito, dolore retroculare (dietro gli occhi) ed eruzioni cutanee. Come abbiamo già detto, la zanzara Aedes Egitto È un vettore della dengue.

Casi di dengue sono stati segnalati in Bangladesh

Entrambi questi casi sono stati rilevati in Italia Registrazione annuale dei casi di dengue in Bangladesh, ha raggiunto questo lunedì quando ha superato più di 100.000 infezioni dall’inizio dell’anno, con quasi 500 morti, un altro record annuale che raddoppia a 281 morti nel 2022. Le autorità sanitarie del Paese hanno segnalato quasi 2.200 casi nelle ultime 24 ore, con altri nove decessi. È la seconda volta che il Paese asiatico supera i 100.000 casi l’anno, dopo averlo superato per la prima volta nel 2019: a quel tempo si registravano 101.354 contagi; Ora, 102.191.

A peggiorare le cose, temono gli esperti Il numero sia dei contagi che dei decessi è davvero alto. “L’attuale situazione a Dhaka (la capitale del Paese) sembra essere stabile poiché riceviamo solo statistiche sui pazienti ricoverati. Tuttavia, questo è dovuto al fatto che gli ospedali sono completamente pieni”, ha spiegato l’entomologo ed ex presidente. Bangladesh Zoological Society Efe., Manjoor Ahmed Chowdhury. E, ha detto, “La situazione nelle aree rurali sta peggiorando così tanto che non è possibile migliorare molto presto”. Ma perché si sono verificati questi focolai? Secondo gli attivisti, il governo non ha adottato misure adeguate per prevenire la malattia prima del picco dei contagi (che di solito si verifica a luglio). “Due funzionari della città sono stati negligenti dall’inizio della stagione. Aprile-maggio è il momento migliore per sradicare le zanzare. Ma non hanno intrapreso alcuna azione in quel momento”, ha affermato Faizul Hakeem, membro del comitato per l’azione di sanità pubblica.