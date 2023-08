L’Italia, una squadra e un percorso per arrivare lontano nel Mondiale

La Repubblica Dominicana di Carl Anthony Towns è un’altra favorita del Gruppo A

Madrid, agosto. 23 (Stampa Europa) –

La squadra italiana parte favorita nel Gruppo A dei Mondiali di basket 2023, condividendolo con Repubblica Dominicana, Filippine e Angola, una squadra competitiva e ben oliata, con un lavoro ben fatto per portarla alle fasi finali.

La squadra europea è decima nel ranking FIBA ​​e non è mai stata sul palco della Coppa del Mondo, ma, sin dal debutto a Manila, potrebbe avere buone possibilità quest’estate di rompere le barriere. La squadra guidata dall’eccentrico allenatore Gianmarco Bosecco arriva al secondo turno e domina anche lì.

L’Italia porta la maggioranza a questo Mondiale, a un soffio dalla lotta per le medaglie all’EuroBasket dello scorso anno, quando perse ai supplementari contro la Francia nei quarti di finale e dopo aver eliminato la Serbia di Nikola Jokic al secondo turno. Luigi Datome, Nicolo Melli, Achille Polonara, Giampaolo Ricci e Stefano Tonut si conoscono da anni. Inoltre, Simone Fontecchio e Marco Spisu si sono riaffermati come leader della squadra nelle ultime settimane con le vittorie su Grecia e Serbia nel loro cammino iniziale.

Fontecchio, ex Baskonia, esce dal primo anno in Nba con gli Utah Jazz come tiratore esperto ed è già stato protagonista in Nazionale la scorsa estate al fianco di Melli e Spiszu. Non ci saranno Danilo Gallinari, né Darius Thompson, né Paolo Banchero, ma la squadra transalpina bussa alla porta ed è favorita per raggiungere i cross, sapendo di dover temere solo la Serbia agli ottavi.

L’Italia deve vincere il Gruppo A, uno dei tre padroni di casa sotto Pep Claros con Karl Anthony Downs e i dominicani con l’Angola. La Repubblica Dominicana ha vinto 9 delle 12 partite di qualificazione, inclusa la trasferta in Argentina, dove ha sigillato il suo diamante più grande nel tenace Jean Montero.

Il ritorno del City in patria dopo un decennio è un’ottima notizia per i Caraibi, d’altro canto se ne andranno due stelle dell’NBA come Al Horford e Chris Duarte. Ma, proprio come in Italia, i conti stanno emergendo anche nei dominicani con l’argentino Nestor ‘Chey’ Garcia e il talento di Lester Quinones, Andres Feliz, Eloy Vargas e LJ Figueroa.

Da parte loro, le Filippine dovranno fare i conti con la pressione di giocare due partite in una lunga preparazione. Il team asiatico è in tournée in Europa e lavora quotidianamente da mesi. Il playmaker degli Utah Jazz Jordan Clarkson, Kai Soto, che ha partecipato alla Summer League della NBA con gli Orlando Magic, il veterano Justin Brownlee e Dwight Ramos sono tra i pezzi migliori del conduttore che rischia il panico davanti al suo pubblico.

L’Angola chiude questo bellissimo girone, una selezione costante negli ultimi 10 Mondiali e una squadra imbattuta negli ultimi due anni e mezzo di Pep Claros nel programma. L’allenatore catalano è la migliore squadra africana, 11 volte campione continentale, ha convocato circa 80 giocatori per le qualificazioni ai Mondiali e si imbatte nella rosa.

I Black Antelopes si sono ripresi contro Capo Verde di Eddie Tavares e sognano di migliorare il loro nono posto come tetto massimo. Claros ha tolto le fondamenta e le cave e ha creato un gruppo competitivo in un gruppo con opzioni, inoltre ora le Filippine hanno già superato la Cina quattro anni fa.