Cantina e percorsi in Spagna: Portogallo e Italia vanno bene

III FINE International Wine Tourism Exhibition riunisce più di 120 cantine, hotel e aziende vinicole provenienti da Italia, Spagna e Portogallo a Valladolid il 1 e 2 marzo.

All’evento per enoturisti parteciperanno le cantine Identity di Ribera del Duero, Penedés, Rioja, Somontano, Ribeiro, la cui principale macchina operativa è il mercato dei contratti con buyer provenienti da Gran Bretagna, Paesi Bassi, Brasile, Canada, Francia e Portogallo. , Belgio, Italia, Germania, Spagna, Svezia, Ucraina e Stati Uniti.

Le aree di grande interesse tra questi acquirenti sono la necessità di esperienze di qualità, natura e gruppi, nonché viaggi motivazionali e organizzazione di eventi.

“Gran parte del successo del mercato contract risiede nella corretta identificazione degli acquirenti, per la quale abbiamo la collaborazione di Turespana, che si diffonde attraverso le sue reti di uffici e i media più importanti in vari paesi”. , ha spiegato Alberto Alonso, Direttore Generale della Mostra di Valladolid.

Turismo di folla e stimolo

Travel to Meetings, Incentives and Conferences, MICE, sarà uno degli assi che sveleranno i contenuti della prossima edizione, per ragioni quali migliori opportunità di crescita e un parziale cambiamento climatico con maggiore interesse nel settore business.

Le sessioni del 1 e 2 marzo affronteranno marketing, storie di successo e analisi di diversi modelli.

L’evento inizierà con una conferenza con Louis DuPont de Lomine, Vice Presidente e Direttore Generale di American Express Global Business Travel per la Spagna e l’Italia, che parlerà delle previsioni e delle opportunità di MICE Travel per quest’anno. Attraverso l’enoturismo.

Successivamente, ci sarà una tavola rotonda a cui parteciperanno il team di Freixenet e l’agenzia di viaggi Patterson, che affronterà le richieste dei clienti motivati.

La tavola rotonda discuterà come soddisfare la domanda e sfruttare le risorse del turismo dell’alcol e promuovere il turismo promozionale, che include Carlos Carrido, presidente della Federazione delle agenzie di viaggio, Fay Taylor, presidente di DMC Spagna, e WOW Porto, direttore degli affari, una serie di e progetti gastronomici, compreso un progetto Classificato come progetto di potenziale interesse nazionale dal governo portoghese.

Si chiuderà nella prima giornata un workshop per commercializzare l’enoturismo MICE sui canali online e offline. Sarà presentato da Alicia Estrada, Guild of European Business Travel Agents, Director of Marketing and Communication di GEBTA, e chiederà ai produttori di vino come concentrare i loro progetti sul settore dei viaggi aziendali.

UNWTO, Head of Market Intelligence and Competitiveness of the World Tourism Organization, UNWTO inizierà il Day 2 con una presentazione di Sandra Carvaj, che fornirà una prospettiva globale sull’enoturismo, lo sviluppo rurale, la sostenibilità e altro ancora.

Il programma della conferenza si concluderà con una tavola rotonda con la presidente dell’OPC Spagna Matilde Almandoz e la Strada del Vino di Ronda e Malaga, considerata una delle prime cinque destinazioni per il turismo congressuale, di incontro e motivazionale.

Accordi di cooperazione

Bene È un progetto con la cooperazione e il sostegno di organizzazioni ed enti pubblici come il Comune di Valladolid, la Junta de Castilla y Leon, il Consiglio provinciale di Valladolid, la Camera di Commercio e Turespana.

Inoltre, Feria de Valladolid Wine ha firmato accordi di cooperazione con aziende professionali affiliate a Tourism e Meeting Tourism per promuovere questa attività. Questi includono la Federazione spagnola del vino, i marchi leader del Forum spagnolo, la Federazione spagnola delle agenzie di viaggio, OPC Spagna, Spagna DMC e Acevin.

Esprimere. Bozza. AF