L’Italia intende espandere la cooperazione commerciale come ospite d’onore al III CICPE

Di Xinhua | Il 12 aprile 2023 | 08:15

L’Italia, Paese d’onore, si trova all’Hainan International Convention and Exhibition Center, sede della 3a China International Consumer Products Exhibition (CICPE) che si terrà l’8 aprile 2023. inglese), Cina meridionale a Haikou, provincia di Hainan. (Xinhua/Bu Xiaoxu)

Martedì l’Italia ha svelato un padiglione abbagliante alla 3a China International Consumer Goods Fair (CICPE).

L’Italia è l’ospite d’onore del convegno CICPE di quest’anno in corso nell’isola turistica di Hainan, con 147 marchi che partecipano all’evento con un padiglione di 1.800 metri quadrati. Più del doppio rispetto all’edizione dello scorso anno.

Maria Tripodi, Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha affermato che la mostra rappresenta una nuova fase di apertura e comunicazione internazionale, e ritiene che i partecipanti italiani saranno accolti e riconosciuti dal mercato cinese.

Con la sua crescente influenza, CICPE ha fornito una nuova piattaforma per prodotti e servizi globali per entrare nel mercato cinese e un canale per i beni di consumo cinesi per raggiungere il mondo, ha affermato il ministro del Commercio cinese Wang Wendao alla cerimonia di apertura del III CICPE.

Alla cerimonia, il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha sottolineato il consenso bilaterale per rafforzare i legami commerciali Cina-Italia e promuovere la ripresa economica globale attraverso joint venture.

Questo è anche il motivo per cui la fondazione del marchio di lusso italiano Alcamma ha partecipato quest’anno al CICPE. Alcamma ha portato in fiera 75 membri, tra cui le case automobilistiche Maserati e Lamborghini e l’azienda di caffè Illicoff.

“Con l’Italia come ospite d’onore quest’anno, la nostra aspettativa è quella di presentare la bellezza dei nostri prodotti e far conoscere a tutto il mondo da dove veniamo”, ha dichiarato Stefania Lazzaroni, direttore generale di Alcamma.

“Questa Expo di Hainan è una grande opportunità per rafforzare questo messaggio e creare nuove connessioni”, ha aggiunto Lazzaroni.

Alle parole di Lazzaroni ha fatto eco Paolo Pasoni, presidente della Camera di Commercio sino-italiana, il quale ha affermato che la Cina è molto importante per le imprese italiane e che la partecipazione alla manifestazione crea maggiori opportunità di ingresso nel Paese per i marchi italiani. Più affari nel suo mercato più ampio.

L’Italia ha allestito uno stand per la Camera di Commercio Italo-Cina, esponendo articoli come gioielli, abbigliamento, accessori e macchinari per la produzione del tradizionale gelato italiano, il “Gelato”.

Dalla firma del memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative tra Cina e Italia nel marzo 2019, le relazioni bilaterali si sono notevolmente rafforzate. Nel 2022, il volume totale degli scambi tra Cina e Italia raggiungerà i 77,9 miliardi di dollari USA, con un aumento del 5,4% su base annua.

Il III CICPE, che ha aperto lunedì nella capitale di Hainan, Haikou, durerà fino al 15 aprile. Più di 3.300 marchi hanno aderito all’evento e più di 1.000 prodotti sono stati presentati per la prima volta.

