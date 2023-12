L'Italia perde la 'Legge Peckham': “È la distruzione del calcio”

L’Italia non ha più la sua “Legge Peckham”. Il decreto Cressita, che permette ai club di risparmiare il 50% delle tasse sugli stipendi dei calciatori provenienti dall'estero, non entrerà in vigore dal prossimo anno. Ieri al Consiglio dei ministri italiano non c'è stato alcun accordo sulla proroga e la decisione è stata raggiunta dopo un “dibattito teso”.Con Matteo Salvini tra i più severi sugli sconti per gli stranieri: “Sarebbe immorale.”

Lo rivela la Liga Serie A con un comunicato ” Sonnolenza e ansia “ ad un'azione che ne deriva “Rimuovere la competitività dai team, con un reddito inferiore per i minatori e un reddito inferiore per le risorse e la tesoreria.” A novembre, l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, aveva detto più senza mezzi termini: “Abrogare i benefici del decreto Cressita sarebbe la rovina del calcio italiano”. Anche se l'Associazione italiana calciatori è soddisfatta (il suo presidente ieri si chiamava Salvini, secondo il Corriere della Sera), I club devono ora ripensare le proprie strategie per il mercato invernale.

Claudio Lodito, presidente della Lazioindicato nel 'Notizie.com' Quella decisione era “folle”.: “Si renderanno conto dell’errore. Non viene pagato neanche il governo: se attiri uno straniero che paga le tasse in Italia è meglio di uno che non viene e non paga niente, no? Il nostro campionato perderà competitività.

Più pessimista il presidente biancoceleste: “L'anno scorso c'erano tre squadre in finale europea, ora vedremo. Le prossime squadre lo deciderà l'Associazione Calciatori che ha fatto di tutto per ribaltare la norma. Alcuni club verranno distrutti, Milan, Juve, Roma in mezzo…”

