L’Italia vieta l’aria condizionata sotto i 25 gradi a causa della crisi energetica

La mossa entrerà in vigore il 1 maggio in tutti gli edifici pubblici in Italia.

A partire dal prossimo mese, alle scuole e ad altri edifici pubblici in Italia sarà vietato installare condizionatori d’aria a 25 gradi Celsius.Nell’ambito di un piano volto ad aiutare il Paese a uscire dalla crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina.

Si chiama sforzo di razionamento energetico “Termostato di funzionamento”Arriva quando il governo italiano è alla ricerca di partner alternativi Per sostituire il gas naturale importato dalla Russia, circa il 45% proveniva da questa fonte di energia. A tal fine, mercoledì due ministri italiani si sono recati in Centrafrica alla ricerca di nuovi fornitori.

Il dibattito sull’energia sprecata dall’aria condizionata è nato dopo il premier Mario Draghi. L’aria condizionata è stata usata come esempio degli italiani che hanno dovuto sacrificarsi per la pace in Ucraina.

“Dobbiamo rilassarci o accendere l’aria condizionata?” Ha detto all’inizio di questo mese che l’Italia aveva promesso di rispettare se l’UE avesse deciso di imporre un divieto sul gas russo.

Le regole saranno in vigore dal 1 maggio fino al 31 marzo dell’anno successivo e in inverno la temperatura negli edifici pubblici non deve superare i 19 C.. Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto. Saranno multati tra 500 e 3.000 euro (da $ 546 a $ 3.256).disse Il Messaggero. Questa misura non si applica agli ospedali, ma può eventualmente essere estesa alle abitazioni private.

L’iniziativa di Renato Brunetta, Ministro della Pubblica Amministrazione e del Movimento Cinque Stelle, è un segnale “positivo” e Ogni anno verranno stoccati dai 2.000 ai 4.000 milioni di metri cubi di gas. Circa il 57% del costo energetico di un edificio per uffici pubblici deriva dal controllo della temperatura.

Il 45% del gas naturale italiano proviene dalla Russia e ha smesso di ottenerlo a causa della guerra, quindi sta cercando altri fornitori in Africa. EFE / JUAN CARLOS HIDALGO / File



“È vero che la pubblica amministrazione sta dando il buon esempio nella riduzione degli sprechi e nella sensibilizzazione dei cittadini sulla razionalità del consumo. Questo è un modo semplice per contribuire e ridurre la dipendenza dal gas”.Ha detto Angela Masi, una politica del movimento cinque stelle.

Dopo aver viaggiato in Algeria la scorsa settimana per raggiungere l’accordo sul gas, è stato costretto a cancellare i viaggi in Angola e nella Repubblica del Congo dopo un test positivo per Kovit-19. Manderà invece il suo ministro degli Esteri, Luigi de Mayo, e il ministro del cambiamento ambientale, Roberto Singolani.

In un’intervista con il corriere Della Sera domenica, Drake ha dichiarato: “Non vogliamo fare troppo affidamento sul gas russo, perché la pro-politica economica non deve essere subordinata. La diversificazione è possibile e può essere attuata in un tempo relativamente breve, più veloce di quanto immaginassimo un mese fa.

