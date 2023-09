Lotta al tracoma, alla cecità silenziosa e al progresso in America Latina – Salute

Organizzazione Panamericana della Sanità (OPS) Ha annunciato che espanderà la lotta in America Latina contro il tracoma, una malattia degli occhi che causa la cecitàGrazie al contributo del Canada.

Questa malattia, endemica in molte aree povere e remote del mondo, è causata da batteri e si trasmette attraverso le mosche e attraverso il contatto diretto con le secrezioni oculari delle persone infette. In Brasile, Colombia, Guatemala e Perù, questa malattia colpisce circa 5,6 milioni di persone.

Il Canada ha fornito 15 milioni di dollari canadesi (11,2 milioni di dollari USA) per espandere la sorveglianza e il trattamento della malattia.

L’Organizzazione Panamericana della Sanità ha dichiarato in un comunicato che la cooperazione tra l’Organizzazione Panamericana della Sanità e il Canada, annunciata dal primo ministro canadese Justin Trudeau durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, si concentrerà su questi paesi. Aggiunge che anche Bolivia, Ecuador, El Salvador, Haiti e Venezuela “riceveranno sostegno” per rafforzare la sorveglianza, così come il Messico, che è stato il primo paese dell’America Latina a eliminare il tracoma come problema di salute pubblica nel 2017.

Il Canada ha stanziato 15 milioni di dollari canadesi (11,2 milioni di dollari USA) per espandere la sorveglianza e il trattamento della malattia fino a raggiungere circa 10 milioni di persone nei prossimi cinque anni. In America Latina, gli indigeni del bacino amazzonico sono particolarmente colpiti da questa malattia, che colpisce le donne.

“Hanno il doppio delle probabilità di sviluppare la malattia e fino a quattro volte più probabilità di perdere la vista a causa del tracoma rispetto agli uomini”, afferma la Pan American Health Organization.

Ciò è dovuto a una “serie di fattori”, come il loro tradizionale ruolo di assistenza nelle comunità locali, la mancanza di istruzione e l’accesso limitato ai servizi sanitari di base. La dichiarazione cita il direttore dell’Organizzazione Panamericana della Sanità, Jarbas Barbosa, che afferma che il contributo canadese “farà avanzare il nostro obiettivo di eliminare le malattie prevenibili”.

