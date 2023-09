Messaggio dell’Ambasciata cubana in Messico

I funzionari dell’Ambasciata di Cuba in Messico, situata nella via Presidente Masaryk a Colonia Polanco, nella capitale azteca, hanno pubblicato questo fine settimana una nota informativa sull’ondata di migranti cubani che attraversano questo paese e sugli incidenti che si verificano nei quali sono coinvolti numerosi cittadini. .

In un post in reti La Rappresentanza diplomatica cubana in Messico e il suo consolato a Veracruz hanno dichiarato, attraverso i social media, e come riportato da diversi media cubani, di essere a conoscenza dell’incidente accaduto a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, dove sono stati colpiti migranti cubani in situazione irregolare.

Hanno aggiunto che l’ambasciata e il consolato mantengono una comunicazione costante con le autorità interessate e adottano le misure necessarie per comunicare con le famiglie dei feriti. Confermano anche che stanno fornendo sostegno e assistenza consolare ai cittadini cubani coinvolti in questo triste evento.

A questo proposito, ha aggiunto l’Ambasciatore Marcos Rodriguez, “Cuba difende la migrazione legale, sicura e ordinata che previene rischi e danni alle vite umane”.

Incidente con 22 cubani che attraversavano Oaxaca

Questo fine settimana, i media locali hanno riferito di un incidente stradale che ha coinvolto 22 cubani che viaggiavano illegalmente nel paese. Sei persone, tre uomini e tre donne, sono rimaste ferite quando un camion che trasportava migranti attraverso lo stato di Oaxaca si è ribaltato.

L’incidente è avvenuto quando uno dei pneumatici dell’auto è esploso sulla strada che collega Juchitán con Unión Hidalgo, nel sud-est del paese. L’autista è fuggito dopo l’incidente, hanno riferito i vigili del fuoco di Oaxaca alla rete televisiva spagnola CNN.

I vigili del fuoco sono arrivati ​​sul posto e hanno prestato assistenza ai feriti, che sono stati trasportati all’Ospedale Generale Dr. Macedonio Benítez Fuentes di Juchitán. I vigili del fuoco hanno aggiunto che una donna di 60 anni resta in condizioni critiche. Nel camion viaggiavano anche minorenni cubani.