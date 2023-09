Il Messico accetta di deportare i migranti per “ridurre la pressione” al confine settentrionale con gli Stati Uniti dopo il recente aumento dell’immigrazione clandestina

(CNN) — Venerdì i funzionari messicani si sono incontrati con la dogana e la protezione delle frontiere (CBP) degli Stati Uniti e hanno concordato di “ridurre la pressione” sulle città del nord del Messico al confine con El Paso, Eagle Pass e San Diego, deportare i migranti nei loro paesi di origine e attuare una serie di misure per prevenire Il sistema ferroviario non verrà utilizzato per raggiungere il confine con gli Stati Uniti, secondo l’Istituto Nazionale per la Migrazione del Messico.

L’incontro si è tenuto oltre il confine di El Paso, a Ciudad Juarez, in Messico, a seguito di un recente aumento di attraversamenti illegali negli Stati Uniti che ha temporaneamente chiuso un ponte internazionale e fermato temporaneamente il principale sistema ferroviario merci del Messico. Alla cerimonia hanno partecipato il commissario ad interim del CBP Troy Miller, il commissario dell’Istituto nazionale per l’immigrazione del Messico, il governatore dello stato messicano di Chihuahua, membri della difesa e della guardia nazionale messicana e Ferrumex, un operatore ferroviario messicano, secondo l’istituto.

Secondo l’Istituto nazionale messicano per la migrazione, i funzionari messicani hanno concordato di attuare 15 misure, alcune in coordinamento con CBP e Verumex, per rispondere alle esigenze del sistema ferroviario e scoraggiare i migranti dal rischiare la vita sul treno. Le azioni intraprese dai funzionari messicani includono, tra le altre, quanto segue:

1. Deportare gli immigrati nei loro paesi di origine via terra e via aerea.

2. Consentire al CBP di espellere i migranti attraverso il ponte internazionale di Ciudad Juarez, che collega a El Paso.

3. Condurre negoziati con i governi di Venezuela, Brasile, Nicaragua, Colombia e Cuba per accogliere i loro cittadini deportati.

4. Realizzazione di interventi su ferrovie e strade.

5. Stabilire posti di blocco lungo il percorso ferroviario di Verumex.

6. Fornire al settore El Paso del CBP un ​​rapporto quotidiano sul numero di migranti nel sistema ferroviario.

Queste azioni da parte dei funzionari messicani sollevano interrogativi sul fatto che il Messico stia svolgendo il lavoro degli Stati Uniti a sud del confine per affrontare l’attuale problema dell’immigrazione che affligge gli Stati Uniti.

La CNN ha posto questa domanda al CBP, ulteriori informazioni sull’accoglienza da parte del Messico dei migranti espulsi attraverso il ponte internazionale di Ciudad Juarez e sul rapporto quotidiano che il Messico fornirà sui migranti che viaggiano in treno. Il CBP ha riconosciuto che l’incontro ha avuto luogo, ma non ha risposto immediatamente alle domande della CNN.

Nonostante gli sforzi del New Mexico per “allentare la pressione” sul confine deportando i migranti, l’Istituto nazionale per la migrazione del Messico ha affermato di aver già deportato centinaia di migliaia di migranti e più di 788.000 migranti sono tornati nei loro paesi di origine dal 1 gennaio a settembre.

Il movimento avviene mentre aumentano gli attraversamenti dei migranti lungo il confine, superando gli 8.600 in 24 ore questa settimana, secondo un funzionario del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale. Ciò significa circa 3.500 arresti al giorno alla frontiera dopo la scadenza del Capitolo 42 a maggio, creando nuove conseguenze per coloro che attraversano illegalmente la frontiera. Lunedì sono state arrestate più di 8.000 persone.

I settori più trafficati sono Del Rio, El Paso, Lower Rio Grande Valley e Tucson; Ognuno di loro ha avuto più di 1.000 incontri con le autorità nelle ultime 24 ore, secondo un funzionario di Eagle Pass con sede nel settore Del Rio.

Katherine E. Schuichette, Priscilla Alvarez e Ed Lavandeira della CNN hanno contribuito a questo rapporto.