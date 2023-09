Guerra Russia-Ucraina, in diretta: ultime notizie sul conflitto nell’Europa orientale

Lavrov accusa l’Occidente di “combattere direttamente” contro la Russia in Ucraina

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato sabato che le potenze occidentali, con il loro sostegno all’Ucraina, sono entrate in una guerra diretta contro Mosca. Lavrov ha detto in una conferenza stampa dopo essersi rivolto all’Assemblea Generale: “Puoi chiamarla come vuoi, ma stanno combattendo contro di noi. Stanno combattendo direttamente contro di noi. La chiamiamo guerra ibrida, ma questo non cambia le cose. ” Piattaforma delle Nazioni Unite. Il presidente americano Joe Biden ha più volte dichiarato di voler evitare lo scontro diretto con la Russia, altra potenza nucleare, e che non invierà truppe americane sul terreno. La sua amministrazione ha inoltre preso le distanze dagli attacchi ucraini alla stessa Russia. Ma Lavrov ha sottolineato i miliardi di dollari in armi che l’Occidente ha fornito a Kiev dall’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio dello scorso anno, così come il sostegno dei servizi segreti americani e britannici e la presenza di consiglieri militari occidentali nel conflitto. . In una lunga conferenza stampa dopo il suo discorso alle Nazioni Unite in cui ha illustrato le ingiustizie inflitte alla Russia da Stati Uniti e Unione Europea, Lavrov ha accusato l’Occidente di “combattere de facto contro di noi, utilizzando le mani e i cadaveri degli ucraini. ” , particolarmente. Egli ha sottolineato: “Penso che chiunque presti almeno un po’ di attenzione (…) alla situazione in Ucraina sappia molto bene che gli americani, gli inglesi e altri combattono, innanzitutto, fornendo sempre più armi”.