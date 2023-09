L’Organizzazione Panamericana della Sanità e il Canada si attivano per eliminare il tracoma

In collaborazione con il governo del Canada e con un contributo di 11,2 milioni di dollari, in 10 paesi dell’America Latina si stanno intraprendendo azioni per rafforzare la sorveglianza ed espandere le cure per questa malattia fino a raggiungere circa 10 milioni di persone infette nei prossimi cinque anni.

La proposta è stata annunciata dal primo ministro canadese Justin Trudeau durante la 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come parte degli sforzi del Paese per sostenere l’avanzamento dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

A questo proposito, il direttore dell’Organizzazione Panamericana della Sanità, Jarbas Barbosa, ha ringraziato il governo del Canada per questa cooperazione, che aiuterà a prevenire i danni alla vista e la cecità causati dal tracoma.

Ha sottolineato che questo programma porterà avanti l’obiettivo di eliminare le malattie prevenibili entro il 2030, che colpiscono in modo sproporzionato i gruppi di popolazione più vulnerabili e poveri della regione.

Il tracoma, causato dal batterio Chlamydia trachomatis, si trasmette attraverso le mosche e per contatto diretto con le secrezioni oculari delle persone infette, e colpisce soprattutto chi vive in condizioni di estrema povertà.

I fattori che contribuiscono alla sua trasmissione includono il sovraffollamento, le scarse condizioni igieniche e sanitarie.

Secondo l’Organizzazione Panamericana della Sanità, il tracoma è endemico in molte aree rurali, povere e remote del mondo, tra cui Brasile, Colombia, Guatemala e Perù, colpendo circa 5,6 milioni di persone. Nella regione, le popolazioni indigene del bacino amazzonico sono colpite in modo sproporzionato.

L’iniziativa si concentrerà sulle popolazioni a rischio in quei paesi e accelererà l’attuazione del pacchetto che comprende: interventi chirurgici per prevenire problemi alla vista e possibile cecità, antibiotici e disinfezione facciale preventiva per ridurre le infezioni e miglioramenti ambientali che riducono la trasmissione.

M/CRC