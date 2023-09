Il presidente panamense può ritirare il contratto minerario dalla legislatura

Durante una visita di lavoro comunitario, il presidente ha rivelato ai giornalisti che preferisce attendere la relazione della commissione per gli affari economici e commerciali del Consiglio legislativo, che sarà consegnata lunedì prossimo, insieme ai risultati delle consultazioni dei cittadini e di una visita al Miniera di rame di Donoso. , una filiale della multinazionale canadese First Quantum.

“Una volta ricevuto questo rapporto, verrà presa la decisione”, ha detto il capo dello Stato, rendendosi conto che esiste la possibilità di modificare questo contratto, una procedura simile a quanto accaduto con la legge sulla trasparenza. L’accesso all’informazione pubblica è messo in discussione dai gestori dei media tradizionali.

Per Cortizo ci sono precedenti di rescissioni di contratti legali per apportare modifiche e, riguardo all’accordo minerario, ha dichiarato di non credere alla questione della consultazione non vincolante, perché non ha molto significato.

Questa disposizione è stata messa in discussione dalle organizzazioni sociali durante manifestazioni di piazza e marce di protesta contro il progetto che la Corte Suprema di Giustizia ha dichiarato incostituzionale nel 2017.

Questa settimana, l’Alleanza Popolare Unita per la Vita ha presentato una denuncia penale al Parlamento per oltraggio a Cortizo e all’attuale presidente della Corte Suprema, la giudice María Eugenia Lopez, che ha permesso alla miniera di continuare a funzionare nonostante la sentenza della Corte Suprema.

Riguardo all’accordo, il accademico ed economista William Hughes ha spiegato a Prensa Latina che le statistiche sui benefici economici della miniera provengono solitamente dalla società straniera, il che le rende inaffidabili.

Il professore dell’Università di Panama ritiene che la presenza di una fonte (l’azienda) crei una distorsione del dibattito e metta in dubbio la posizione del governo, che prende posizione “senza contraddizione” con dichiarazioni proprie o indipendenti.

Si è inoltre dichiarato d’accordo con le organizzazioni sociali e ambientaliste che chiedono il rifiuto del contratto minerario e ha insistito affinché le autorità puntino a un modello di crescita che proponga uno sviluppo autentico e non predatorio.

