Hanno lanciato un’iniziativa per eliminare il tracoma in America Latina

IL Organizzazione sanitaria panamericana L’Organizzazione Panamericana della Sanità ha annunciato venerdì di aver lanciato, in collaborazione con il governo del Canada, un’iniziativa per eliminare il tracoma, una malattia infettiva degli occhi che è la principale causa di cecità tra le donne nelle aree remote e a basso reddito dell’America Latina.

Con un contributo di 15 milioni di dollari canadesi (11,2 milioni di dollari USA) da parte del ramo esecutivo, l’agenzia delle Nazioni Unite interverrà in dieci paesi dell’America Latina per rafforzare la sorveglianza ed espandere il trattamento della malattia. L’obiettivo è raggiungere circa 10 milioni di persone nei prossimi cinque anni.

Era cooperazione Annunciare Il discorso del primo ministro canadese Justin Trudeau, giovedì, durante… Assemblea generale Le Nazioni Unite a New York, come parte degli sforzi del paese per sostenere Progredendo Nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

“Ringraziamo il governo del Canada per questo contributo, che aiuterà a prevenire i disturbi visivi e la cecità causati dal tracoma nelle Americhe”, ha affermato il direttore dell’Organizzazione Panamericana della Sanità.

“Questa iniziativa porterà avanti il ​​nostro obiettivo di eliminare entro il 2030 le malattie prevenibili che colpiscono in modo sproporzionato le popolazioni più vulnerabili e povere della nostra regione, come il tracoma”, ha aggiunto Jarbas Barbosa.

Colpisce le popolazioni più vulnerabili

Causato da batteri Chlamydia trachomatisIl tracoma si trasmette attraverso le mosche e attraverso il contatto diretto con le secrezioni oculari delle persone infette. la malattia Colpisce soprattutto chi vive in condizioni di estrema povertà. I fattori che contribuiscono alla trasmissione dell’infezione comprendono il sovraffollamento, le scarse condizioni igieniche e sanitarie.

L’organizzazione ha osservato che il tracoma è endemico in molte aree rurali, povere e remote del mondo, tra cui Brasile, Colombia, Guatemala e Perù, colpendo circa 5,6 milioni di persone. nell’America Latina, Le popolazioni indigene del bacino amazzonico sono colpite in modo sproporzionato.

La collaborazione tra l’agenzia delle Nazioni Unite e il Canada si concentrerà sulle popolazioni vulnerabili di quei paesi e accelererà l’attuazione del pacchetto integrato di interventi per il tracoma.

Questo pacchetto include Intervento chirurgico per prevenire problemi di vista e possibile cecità, antibiotici per ridurre le infezioni e pulizia del viso Per la prevenzione delle infezioni e miglioramenti ambientali per ridurre la trasmissione.

Gli esperti stimano che le donne abbiano il doppio delle probabilità di sviluppare questa malattia Fino a quattro volte più probabilità di diventare ciechi rispetto agli uomini A causa del tracoma. Ciò è dovuto a una combinazione di fattori, tra cui i tradizionali ruoli di assistenza basati sul genere nelle comunità endemiche, la mancanza di istruzione e l’accesso limitato ai servizi sanitari di base.

Sorveglianza in altri sei paesi della regione

Con l’obiettivo di compiere progressi nell’eliminazione della malattia nella regione, riceveranno sostegno anche Bolivia, Ecuador, El Salvador, Haiti e Venezuela. Rafforzare la sorveglianza e determinare se il tracoma costituisce un problema di sanità pubblica Tra le persone che vivono in condizioni fragili in quei paesi.

Il Messico, che è diventato il primo paese dell’America Latina a eliminare il tracoma come problema di salute pubblica nel 2017, riceverà sostegno per attuare misure di sorveglianza per prevenire la recrudescenza della malattia.

L’agenzia ha osservato che oltre al tracoma esistono altre malattie infettive trascurate. Si tratta di un gruppo eterogeneo di 20 malattie parassitarie, batteriche e fungine Impatto sanitario sproporzionato sulle popolazioni vulnerabili, comprese le minoranze etniche. I fattori di rischio includono povertà, disuguaglianza di reddito, mancanza di accesso all’acqua pulita e a servizi igienico-sanitari adeguati, nonché ostacoli all’istruzione e ai servizi sanitari, tra gli altri fattori.