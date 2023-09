La migrazione verso gli Stati Uniti attraverso il Messico assume altri colori

Senza il rumore di altri momenti in cui si formavano code di migliaia di persone provenienti dall’Honduras o dal Guatemala diretti verso la frontiera con il Messico attraverso Tapachula e altri valichi del sud, a poco a poco il paese si è riempito nuovamente di haitiani, venezuelani e cittadini di altri paesi. Anche in Africa ciò ha aumentato la pressione sulle vie di transito verso il nord.

Migliaia di loro sono arrivati ​​di nascosto e ora compaiono all’improvviso, come si vede nelle scene dei treni merci con i tetti aperti e delle auto piene di persone che cercano disperatamente di raggiungere la sponda messicana del Rio Grande, attraversarlo a nuoto e raggiungere la sponda americana. , dove vengono restituiti quasi immediatamente.

Anche se la stragrande maggioranza sa che ciò è probabile, continuano a mettere i loro soldi nelle mani dei coyote, e continuano a insistere per raggiungere la riva del fiume e mettersi nelle mani delle pattuglie che li trattano duramente perché questa è la loro ordini.

Soprattutto quelli che ci hanno provato attraverso il Dipartimento del Texas, con le dure misure adottate dal governatore Greg Abbott.

Gli appelli, gli aiuti e le facilitazioni concesse dalle autorità messicane per beneficiare dei visti umanitari ottenuti nel sud e nel sud-est sono stati di poco aiuto, perché l’obiettivo della stragrande maggioranza di loro era realizzare un sogno “americano”, anche se temevo che sarebbe stato un incubo.

Ogni giorno, il Messico rimanda indietro centinaia di persone che soffrono il costo emotivo che ciò comporta, ma riceve sempre di più del suo vicino di frontiera, quasi peggio che nell’era di Donald Trump, lamentano i migranti.

Il pellegrinaggio intrapreso dalle unità che aumentano ora dopo ora lo sfollamento è patetico, non solo per le scene in cui la televisione governativa rivale si riproduce attraverso videoclip nei convogli di luridi veicoli minerari in cui viaggiano con una speranza incredibilmente più alta. Rischi reali per la loro vita.

Bambini, donne e anche anziani appaiono come personaggi tratti da un nuovo modo di vivere che nessuno comprende, con preoccupazioni più dolorose delle piaghe, e dalle testimonianze di chi si sente trattato come straniero o come essere di quart’ordine. l’argomento fondamentale della tragedia. .

La situazione dimostra che nulla di quanto è stato fatto finora rappresenta una soluzione al problema e che tutto è più vicino alla pigrizia che all’impegno.

È ciò su cui insiste il governo messicano quando invita ripetutamente – e lo ha ribadito in questo periodo delle sessioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – ad attaccare le cause della migrazione.

Ma nessuno vuole metterci un dito sulla questione, perché ciò significherebbe accettare la necessità di cambiare tutto e riconoscere, come ha affermato il presidente dell’Argentina, Alberto Fernández, al vertice G77-Cina dell’Avana, che siamo in una fase di cambiamento. . L’era ed è necessario prenderla per le corna.

Né i proiettili né la polvere da sparo vanno a beneficio di coloro che hanno contribuito a questa crisi brutale e apparentemente senza fine, poiché la fame, la miseria e la disperazione causate dalla disuguaglianza sociale ed economica sradicano le persone dalla loro patria come gli uragani agli alberi.

Per alcuni analisti in Messico, l’impennata lungo il confine tra i due paesi – soprattutto a San Diego, California, e nelle città di El Paso e Eagle Pass, Texas – rappresenta un punto di svolta dopo il calo dei numeri negli ultimi mesi, e potrebbe creare nuovi opportunità di crescita. Sfide elettorali, come ha allertato La Jornada, per esempio.

Tuttavia, nemmeno la questione elettorale è più la cosa più importante o urgente, ma piuttosto la crisi morale e spirituale e l’assenza di leadership attraverso gli occhi di Argus possono far capire che il mondo è nell’ultima tappa del cammino che porta alla abisso che la guerra in Ucraina sia semplice.

Come è stato appena affermato alle Nazioni Unite negli incontri preparatori ad alto livello per il Future Summit, il tempo stringe e dobbiamo risolvere rapidamente questi problemi.

Anche se è già troppo tardi, c’è ancora spazio perché da questa 78a sessione dell’Assemblea Generale emergano azioni concrete che potrebbero far uscire le Nazioni Unite e i paesi ricchi dalla situazione di stallo, come ha avvertito poche ore fa il presidente Andrés Manuel López Obrador .

rgh/lma