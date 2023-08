Gonzalez e Noboa si recano alle urne dopo aver completato il primo turno in Ecuador

Quito, 25 agosto (EFI).- Corista Luisa Gonzalez e Daniel Noboa, figlio del magnate delle banane Álvaro Noboa, hanno confermato la loro eleggibilità al secondo turno delle elezioni presidenziali in Ecuador, avendo ottenuto venerdì il 100% dei voti . Guarda il primo round, che si è svolto domenica scorsa.

Con 40.775 schede riconteggiate dallo stesso numero di seggi elettorali allestiti domenica in tutto il paese, Gonzalez, del Movimento Rivoluzione Cittadina guidato dall’ex presidente Rafael Correa, ha vinto il primo turno con 3.332.933 voti. 33,62% dei voti totali.

Al secondo posto si è classificato Nabawah dell’Alleanza Nazionale Democratica, con 2.321.344 voti, pari al 23,41%, secondo il risultato finale pubblicato sul sito web del Consiglio nazionale per le elezioni.

Entrambi sono andati al secondo turno di votazioni, previsto per il 15 ottobre, su otto candidati presidenziali registrati, con Gonzalez che non ha raggiunto i voti necessari per vincere in un turno.

La normativa ecuadoriana prevede che un candidato presidenziale possa vincere le elezioni al primo turno solo se ottiene la metà più uno dei voti totali o se riceve più del 40% e supera il secondo turno di almeno dieci punti percentuali.

Dopo González e Noboa, al primo turno è andato il giornalista Cristian Zurita (con il 16,44% dei voti), al posto dell’assassinato Fernando Villavicencio. L’ex legionario Jan Topik (14,66%), l’ex vicepresidente Otto Sonnenholzner (7,06%), l’ambientalista Yaco Perez (3,97%), l’imprenditore Xavier Hervas (0,49%) e l’avvocato indipendente Bolivar Armijos (0,36%).

Nelle elezioni presidenziali del primo turno, il tasso di assenteismo è stato del 19,2%, a cui si aggiungono il 6,75% di voti non validi e il 2,03% di voti non validi.

Secondo le informazioni ricevute dalla Commissione Elettorale Nazionale, domenica scorsa si sono recati alle urne 13.454.495 ecuadoriani e di loro hanno esercitato il diritto di voto 10.871.098.

Gli ecuadoriani hanno votato in giornata anche per la nomina dei nuovi membri dell’Assemblea Nazionale (parlamento), in elezioni nelle quali si sono formate diverse forze politiche che occuperebbero i 137 seggi contesi.

La Rivoluzione dei Cittadini (Korista) otterrà più di 50 seggi, seguita dal Movimento Konstroy, dal Gruppo ADN (di Noboa) e dal Partito Conservatore Social Cristiano (PSC), tra gli altri.

Parallelamente alle elezioni presidenziali e parlamentari, domenica si è votato un referendum che vieta lo sfruttamento petrolifero nell’ITT-43, un’importante area situata nel Parco Nazionale Yasuní, considerato il cuore dell’Amazzonia ecuadoriana e uno dei centri di biodiversità in il mondo. .

In quel referendum, l’approvazione dell’embargo petrolifero raggiunse 5.571.146 voti (58,97%) contro 3.877.066 voti contrari (41,03%).

Domenica scorsa, sempre in parallelo, i residenti dell’area metropolitana di Quito hanno sostenuto a stragrande maggioranza un altro referendum locale per vietare l’estrazione mineraria nel Choco Andino, un’area naturale a nord-ovest della capitale che l’UNESCO ha inserito come riserva della biosfera dal 2018.

In quella consultazione popolare, che si articolava in quattro quesiti, i “sì” superarono il 68% del totale dei voti, contro i “no” che salirono a poco più del 31%.

Le elezioni presidenziali e legislative in Ecuador hanno carattere eccezionale, perché sono soggette alla decisione dell’attuale presidente conservatore, Guillermo Lasso, che ha attivato nel maggio scorso un meccanismo costituzionale noto come “morte incrociata”.

Questa procedura gli ha permesso di sciogliere l’Assemblea nazionale (Parlamento), di tagliarne il mandato e di forzare lo svolgimento del processo elettorale.

Lasso ha applicato la “croce della morte” mentre il parlamento, con la maggioranza dell’opposizione, si preparava a votare una mozione per metterlo sotto accusa nell’ambito di un controverso processo politico in cui era accusato di presunta appropriazione indebita.

Il candidato presidenziale (Gonzalez o Noboa) che vincerà il ballottaggio del 15 ottobre completerà il periodo 2021-2025 che corrisponde al lazo, ma è stato interrotto da lui stesso dopo l’applicazione della “croce della morte”. Evie

fa/fgg/enb