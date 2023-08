La Cina invierà cibo in Africa e sosterrà la modernizzazione agricola

Secondo Xinhua, il presidente del colosso asiatico, Xi Jinping, ha fatto i due annunci al termine del 15mo vertice dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) a Johannesburg.

Il presidente si è inoltre impegnato in un’iniziativa a sostegno dell’industrializzazione in Africa, continente di cui la Cina è il principale partner commerciale.

Ha anche affermato che Pechino continuerà a sostenere la regione affinché parli con una sola voce sugli affari mondiali e continui a migliorare la sua posizione internazionale.

In precedenza, Xi, parlando al dialogo BRICS Plus a margine del vertice BRICS, aveva chiesto una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo nella nuova governance globale.

Nel suo discorso ha chiesto sforzi congiunti per costruire una comunità di sviluppo comune, sottolineando che nessun paese dovrebbe essere lasciato indietro nel processo di modernizzazione globale.

Per questo motivo ha annunciato la creazione di un fondo speciale di 10 miliardi di dollari per attuare l’Iniziativa di sviluppo globale (IDG).

Egli ha rivelato che il gigante asiatico avrà una maggiore cooperazione con i paesi africani per quanto riguarda lo scambio di dati cartografici satellitari, l’attuazione della Smart Customs Cooperazione Association e il lancio del piano d’azione con l’UNESCO “IDG per il futuro dell’Africa”.

Ha commentato: “Negli ultimi dieci anni, la Cina ha fornito una grande quantità di assistenza allo sviluppo all’Africa, contribuendo a costruire più di 6.000 chilometri di ferrovie, più di 6.000 chilometri di autostrade e più di 80 grandi centrali elettriche”.

Nella dichiarazione congiunta che ha fatto seguito al dialogo dei leader Cina-Africa, nell’ambito del vertice, Pechino si è impegnata a promuovere l’integrazione economica regionale dell’Africa, a promuovere il commercio intra-africano, a incoraggiare gli investimenti e a facilitare lo sviluppo delle catene di approvvigionamento.

Inoltre, le due parti si sono impegnate a creare una sinergia tra l’iniziativa cinese Belt and Road e l’Agenda 2063 dell’Unione africana.

Il 15° vertice BRICS ha riunito i leader degli Stati membri per un’edizione incentrata sui legami con l’Africa, sull’inclusività e sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti.

nbg/dm