“Sono un credente e credo nel potere che Papa Francesco riceve da Dio per lavorare per il bene di tutti”, ha detto Novak al quotidiano Il Messagero, citato dai media locali.

Il Pontefice vuole parlare con tutti e spero che arrivi il momento in cui avrà un ruolo decisivo nel processo di pace. Il Capo dello Stato ha sottolineato che sono fiducioso che verranno apportati rapidi cambiamenti a questo riguardo.

La missione del cardinale Mathieu Jobe a Kiev, Mosca e Washington e il suo possibile viaggio a Pechino attendono risultati, secondo i politici ungheresi.

Il 24 febbraio dello scorso anno, il presidente Vladimir Putin annunciò un’operazione di guerra per proteggere la popolazione ribelle della regione del Donbass, che denunciava otto anni di genocidio per mano di Kiev, e per smilitarizzare e purificare l’Ucraina dal nazismo.

I media locali sottolineano che l’Occidente non cerca affatto di fermare i combattimenti, anzi, prevede di fornire a Kiev caccia F-16, oltre a missili a lungo raggio, carri armati, obici e bombe a grappolo, vietati a livello internazionale. . accordi. .

Inoltre, l’Ucraina ha approvato una legge che vieta qualsiasi tipo di negoziato con la Russia, considerando questo passo come una sconfitta nel confronto, secondo gli esperti.

L’Ungheria si rifiuta di applicare le sanzioni imposte dalle potenze occidentali alla Russia già prima dell’inizio del conflitto, soprattutto per quanto riguarda il boicottaggio dell’acquisto di gas e petrolio russi.

nota/a