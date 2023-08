Luciano Spalletti, nuovo allenatore dell’Italia

lL’Italia ha già un nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, la Federcalcio italiana (FIGC) non ha impiegato una settimana per sostituirlo. Luciano Spalletti assume la carica di capo allenatore dell’Azzurra Già Elettore di Napoli.

L’affare tra Spalletti e l’Italia è stato veloce. Il toscano, che ha deciso di prendersi una pausa dallo Stadio Maradona dopo aver vinto lo scudetto, non lascia la panchina da mesi. L’altra opzione era Conte ma la FIGC ha sempre scelto prima Spalletti.

Per Spalletti e il suo acquisto, il problema principale è sempre stato l’affare con il Napoli. De Laurentiis e il ‘Partenopio’ hanno sostenuto il pagamento di una clausola (3 milioni di euro) per la sua scarcerazione. La FIGC non ritiene etico o ottimale pagarlo. Non lo fanno. Legalmente hanno trovato delle scappatoie per aggirare quella barriera, anche se si aspettano novità da De Laurentiis nel prossimo futuro.

È previsto che Spalletti mantiene il 4-3-3 mentre Mancini vince Euro 2021 a Wembley… La cosa normale sarebbe un cambio generazionale inserendo undici profili come Tonali o Frattaci.