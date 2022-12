Madre cubana va in Italia per aiutare la figlia

Una mamma cubana a novembre Ha chiesto aiuto per ritrovare sua figlia in Italia Yaquelín Aguillon Delgado, che lei ha descritto come “depressa” e vagante per le strade, questa settimana ha potuto incontrare la giovane donna in territorio italiano.

“È già in Italia con sua figlia. È grazie a tutti voi”, ha scritto Facebook Questo sabato uno YouTuber cubano noto come Nolly Black ha lanciato l’allarme per la scomparsa di una giovane donna qualche settimana fa, che è andato al gruppo Facebook dei cubani in Italia.

(Fonte: Facebook Capture/Nolly Black)

Noli Black ha accompagnato con fotografie l’annuncio del ricongiungimento di Jacqueline e sua madre in un aeroporto italianocosì come la sospensione di una precedente pubblicazione che riportava la scoperta della giovane donna.

Decine di netizen hanno reagito con gioia alla notizia del ricongiungimento madre-figlia.

Alla fine di novembre è emerso un video emozionante in cui una madre in lutto chiedeva aiuto urgente per ritrovare sua figlia.

“Amici che vivono in Italia, vi chiedo di aiutarmi a trovare mia figlia che soffre di depressione e vaga per le strade d’Italia. […] “Vediamo se la Croce Rossa Internazionale o qualche altra organizzazione può aiutarmi a portarlo a Cuba”, ha detto la madre della giovane cubana.

“È malata di nervi, in una condizione pericolosa. La trovano, riparte, e deve restare a Cuba con sua madre e la sua famiglia di cantanti per aiutarla”.La madre finì per apparire in foto con altri cinque membri della sua famiglia.

La giovane donna cubana, identificata come Yaqueline Aguilan Delgado del comune di Bañez nella provincia di Holguin, l’ha identificata sia dal suo profilo sui social media sia da persone che affermano di conoscerla in Italia con altri nomi, tra cui Lucia o Lucia. Laritsa.

Poco dopo è stato annunciato che Jacqueline, che vive nella città di Savona, Trovato e negoziato con le autorità.

CyberCuba Fonti vicine alla famiglia sono state contattate per conoscere maggiori dettagli sul ricongiungimento familiare.