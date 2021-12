Marcelino Núñez è in orbita europea: è stato votato in Italia, Spagna e Regno Unito

Marcelino Nunes, Galassia Università Cattolica E l’iconica figura di La Rose, È nell’orbita del calcio europeo ed è votato da squadre provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra nei tre campionati più importanti del mondo.

Segnalato da Corriere Dello Sport in Italia, paragona Marcelino a David Pizarro, ex stella di Udinese e Roma, e C’è una “prima linea” per unirsi al Bologna, Gary Medal Playing Club.

“Il prezzo di Marcelino Nunes è dicembre 2020 e ora 300mila dollari L’Università Cattolica chiede quasi quattro milioni per avviare i colloqui“Lo riportano i media italiani.

Inoltre, insistono Monchi, direttore sportivo del Siviglia Ha anche ricordato di essere responsabile di aver portato la medaglia in SpagnaHa il “trattore” UC nel file.

Infine, è rappresentato da Fernando Felisevich, lo stesso agente di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, come ha anche sottolineato.n genera interesse, per non parlare delle varie squadre in Premier League.

Núñez si sta attualmente concentrando sulla squadra cilena di Mart அமெரிக்கn Lasarte in tournée negli Stati Uniti. Ha iniziato con un pareggio per 2-2 contro il Messico e dovrebbe aggiungere di nuovo minuti nell’ultima partita dell’anno contro El Salvador questa mezzanotte.