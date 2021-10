Emmanuel Macron partecipa a un incontro con i giovani come parte del suo piano per uscire dalla crisi. Emmanuel Fou Trott / Piscina (EFE)

Sopra La Francia, dopo una fase di prova, lo scorso maggio ha esteso a tutta la regione il cosiddetto passaporto culturale del presidente Emmanuel Macron. 300 euro per i 18enni, si è aperta una discussione sulle sue conseguenze non volute. Un calcolo pubblicato dalla catena BFMTV indica che poche settimane dopo la sua entrata in vigore, il 71% del consumo di libri è stato addebitato per i fumetti manga giapponesi. Le statistiche possono variare, ma indicano anche la possibilità di diventare una sovvenzione indiretta a un campo specifico, come un voucher, un manga o un’industria dell’intrattenimento accessibile tramite un’app mobile. Un altro recensore ha affermato che coloro che lo utilizzano di più sono i giovani consumatori abituati al potere d’acquisto e alla cultura della gioventù urbana, che non aiuta a ridurre il cosiddetto “divario culturale” tra regioni e classi sociali. Il budget 2021 prevede 80 milioni per questa misura.

In Italia il manager di Matteo Renzi si chiama “bonus” nel 2016 Cultura. ”Lo stesso Presidente del Consiglio ha recentemente spiegato che dopo gli attentati alla sala concerti parigina, il Patacln, è nato per affrontare l’odio attraverso la cultura e promuovere la coesione sociale.

Il governo ha implementato una sovvenzione fino a யூ 500 per ogni giovane che ha raggiunto la maggiore età quell’anno. Il voucher può essere utilizzato per ricevere produzioni culturali come musica, cinema, libri, teatro o corsi di lingua straniera. È unico e ha un tempo di utilizzo specifico. L’Italia ha rovesciato i dirigenti e il lavoro è stato portato avanti a ritmo sostenuto. Ma Bonus È sfuggito a quattro governi dopo il governo di Renzi. L’iniziativa ha avuto successo in cinque edizioni. I primi quattro, infatti, sono stati 1,6 milioni di iscritti che hanno speso circa 730 milioni di euro. Anche così, i circa 200 milioni di euro stanziati per questo progetto ogni anno rimarranno intatti nella scatola.

Il picaresco è stato usato per molto tempo e alcuni sono stati coinvolti in questo tipo di commercio Bonus Su internet. Il trucco è incassare uno sconto di 500 euro e venderli a chi ha bisogno di usarli per una cifra leggermente inferiore.