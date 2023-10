Mariela Zanetti vince ‘The Great Celebrity Chef’ e si aggiudica la pentola di coccio

Mariela Zanetti è la vincitrice della terza stagione di “The Great Celebrity Chef”. (Video: Instagram Latina).

Ho assistito ad una notte da cardiopalma nel gran finale Terza stagione di Il Grande Chef delle Celebrità. Con grande affetto, Mariela Zanetti È stata incoronata vincitrice e ha vinto il vaso di terracotta davanti ai suoi figli, alla giuria e ai partecipanti di questa stagione.

Questa è stata la competizione più dura che hanno avuto Armando Machuca E Mariela Zanetti. Dietro sono rimasti gli altri dieci partecipanti che sono stati eliminati uno dopo l’altro dalla competizione.

Rocky Belmonte, Fatima Aguilar, Beatriz Martinez, ‘Loco’ Wagner, Mayra Goni, Serena Ortiz, Santi Lesmes, José Martinez, Leslie Stewart e Malin Vasquez sono i dieci concorrenti che hanno accompagnato Mariela Zanetti e Armando Machuca in questa dura competizione.

La sera del gran finale le cose sembrarono complicate fin dall’inizio, quando José Pelaez annunciò che avrebbero dovuto preparare un menù completo, ovvero antipasto, portata principale e dessert.

A EntrataDovevano preparare il riso con carne e uova di quaglia bollite. Lui Piastra inferiore Era un pancake con aria di sachacolantro su purè di yuca con peperoncini gialli e cocona. Infine, il dolce La zuppa di zabaione era fredda con gnocchi di patate dolci croccanti e crema alla vaniglia.

Così è iniziata la competizione, con il conto alla rovescia di José Pelaez e lo sguardo giudicante dei giudici: Javier Macias, Nelly Rossinelli e Giacomo Pocchio. I tre si sono fermati alle postazioni dei corridori per vedere i loro progressi.

Armando e Machuca hanno presentato il loro primo piatto, antipasto, una tartare di carne con uova di quaglia sode. Senza dubbio, fallo uovo sodo o sodo, È stata una delle cose più complicate da preparare.

Alla fine la giuria ha espresso il proprio voto in segreto, poiché nessuno commentava i piatti e non sapevano quale punteggio avrebbero dato a ciascun finalista.

E poi è iniziata la seconda parte del gran finale. I concorrenti stavano preparando il dessert e la portata principale contemporaneamente, ma chi avesse finito per primo di vedere in anteprima il dessert avrebbe ricevuto per primo la ricetta della portata principale.

In mezzo a tutti questi preparativi arrivarono le visite di alcuni Partecipanti Per questa terza stagione. La prima ad entrare è stata Serena Ortiz, seguita da Rocky Belmonte, Jose Martinez, Leslie Stewart, Beatriz “La Herbolaria” Martinez, “Loco” Wagner, Fatima Aguilar e Mylene Vasquez.

Tutti hanno offerto parole di incoraggiamento a ciascuno dei finalisti e hanno riconosciuto di aver fatto tutto il possibile per arrivare alla fine della terza stagione. Sono rimasti anche sorpresi nel vedere l’attenzione che ognuno di loro ha mostrato nel preparare i propri piatti.

Alla fine c’è stato un vincitore. Ma, prima che Jose Pelaez annunciasse il nome del campione, lui… La madre e la zia di Armando Machuca, E anche Figli di Mariela Zanettiche ha evidenziato i progressi di ciascuno nella competizione e i propri sforzi per migliorare.

Allo stesso modo, tutti i partecipanti sono entrati nella stagione e se ne sono andati Mayra Goni e Santi Lesmes. Con grande eccitazione, tutti aspettavano di incontrare il vincitore della serata finché Jose Pelez non annunciò il vincitore della Pentola d’Oro: Mariela Zanetti!