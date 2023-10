Dopo aver subito un infarto sul palco, Al Di Meola ha cancellato il suo concerto in Argentina

Il chitarrista americano Al Di Meola durante il suo concerto al Foro Romano Arenelli di Bucarest, Romania (AP Photo/Dragos Cristescu)

Concerto eseguito dal chitarrista Al Di Meola La proiezione era prevista per venerdì prossimo, 13 ottobre, in Argentina, poi è stata riprogrammata senza una data confermata per il 2024. È stato definitivamente cancellato A causa dell’infarto che l’artista ha subito il 27 settembre in Romania, come confermato dalla produzione locale.

Potresti essere interessato a: Omar Hassan, il rugbista argentino diventato cantante lirico

Nel breve comunicato si precisa che coloro che hanno acquistato i biglietti per lo spettacolo che il musicista intende rappresentare al Teatro Broadway di Buenos Aires potranno restituirli con lo stesso mezzo con cui li hanno acquistati.

Il talentuoso chitarrista americano aveva intrapreso un tour mondiale intitolato The Electric Years coprendo materiale dei suoi primi anni principalmente nei Return to Forever, il famoso gruppo guidato da Pulcino coreano.

Di Meola ha avuto un infarto durante uno spettacolo nella capitale rumena (AP Photo/Dragos Cristescu)

Tuttavia, mercoledì 27 settembre ha subito un infortunio mentre si esibiva in un concerto a Bucarest.

Potresti essere interessato a: Un concerto di Martha Argerich apre il Secondo Concorso Internazionale Chopin

Ore dopo, il musicista ha pubblicato un messaggio sui social in cui spiegava l’accaduto e prometteva di riprendere i concerti nel 2024.

“Sfortunatamente, sto vivendo una condizione medica che richiederà del tempo libero dai miei spettacoli e tour. Voglio assicurarvi che sto ricevendo le migliori cure possibili e che sono pienamente impegnato a riprendermi completamente”, si legge nel messaggio.

Potresti essere interessato a: Fernando Barrientos torna sulle canzoni di Tangito, la prima leggenda del rock argentino

“Ho intenzione di tornare nel 2024 e non vedo l’ora di fare musica di nuovo insieme. La musica è sempre stata una fonte di guarigione e forza per me, e non vedo l’ora di tornare sul palco e condividere la mia musica con tutti voi.” “, ha aggiunto in chiusura.