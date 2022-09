Mercedes e Rivian collaborano per sviluppare camion elettrici e risparmiare sui costi

Bloomberg – Le case automobilistiche Mercedes-Benz AG (MBG) e Rivian Automotive Inc. (campagna) lo ha annunciato giovedì Prevede di produrre congiuntamente camion elettrici in Europa, al fine di condividere i crescenti costi di produzione delle auto a batteria.

L’obiettivo di Mercedes e Rivian è investire e gestire un nuovo stabilimento di assemblaggio in uno stabilimento Mercedes situato nell’Europa centrale o orientale.hanno detto le aziende.

“Trarremo grandi benefici da questa joint venture”, ha detto ai giornalisti Matthias Geisen, che guida il settore automobilistico Mercedes, aggiungendo che la mossa aiuterebbe le case automobilistiche a condividere il costo multimiliardario dell’espansione dell’industria dei camion elettrici.

Le case automobilistiche cercano sempre più di condividere i costi di sviluppo e produzione di veicoli elettrici, vista la ristrutturazione degli stabilimenti e il rinnovamento delle linee di modelli per recuperare il ritardo. Con Tesla Inc. (TSLA). L’alleanza unisce Rivian, che possiede Amazon.com Inc. (AMZNe Ford Motor CompanyF) è tra i suoi maggiori azionisti, con uno dei produttori di automobili più esperti al mondo.

Le azioni Rivian sono aumentate del 15% a $ 38,30 prima dell’inizio delle normali negoziazioni. Mercedes è scesa del 3,2% a Francoforte.

È probabile che lo stabilimento Mercedes di Kiskemét, in Ungheria, sia nell’elenco dei candidati per lo stabilimento congiunto.. Lo stabilimento, aperto nel 2012, produce attualmente vetture Mercedes-Benz entry-level come i modelli Classe A, Classe B e Classe C. Il produttore prevede di ridurre la produzione di questo tipo di veicolo come parte della sua strategia per passare a modelli di fascia alta..

Dopo il successo iniziato alla fine del 2021, Rivian ha dovuto affrontare problemi di produzione, costi elevati e fluttuazioni economiche. L’azienda ha interrotto brevemente i lavori nel suo stabilimento naturale nell’Illinois all’inizio dell’anno per effettuare riparazioni e miglioramenti dei processi per aumentare la produzione.

I continui problemi della catena di approvvigionamento e l’aumento dei costi delle materie prime hanno interrotto le operazioni, Ciò ha spinto Rivian ad abbassare di recente le sue previsioni di profitto per l’intero anno. Il mese scorso ha affermato che l’aumento della produzione rimane il suo obiettivo principale, sebbene i vincoli della catena di approvvigionamento saranno il fattore limitante.. Le azioni di Rivian sono scese del 68% quest’anno.

Sebbene le società affermino che l’assemblaggio si tradurrà in significative sinergie di costi, non hanno divulgato cifre di investimento o tempistiche dettagliate, tranne per il fatto che l’impianto produrrà camion “a partire da pochi anni”. Rivian ha studiato le opzioni per un centro di produzione in Europa dall’inizio dello scorso anno, ha riferito Bloomberg..

Mercedes ha consegnato poco più di 334.000 camioncini nel 2021. Rivian, che produce il pickup R1T e il SUV R1S insieme a camion elettrici per le consegne, prevede di costruire 25.000 veicoli elettrici quest’anno..

Mercedes ha anche affermato che intende adattare la sua rete di produzione europea di grandi camion perché la pressione sui costi derivante dalla produzione di auto a batteria mina la competitività.. In questo modo, l’ormai consolidato stabilimento della rete produttiva Mercedes nell’Est Europa (dove i costi di produzione sono inferiori) entrerà a far parte delle attività produttive dei camion. Il piano sarà presto discusso tra la direzione e i rappresentanti dei dipendenti in Germania, secondo una dichiarazione separata.

A metà di questo decennio, tutto I nuovi modelli di auto Mercedes, compresi quelli di taglia media e compatta, saranno esclusivamente elettriciSecondo l’azienda.

Assist di Richard Clough.

