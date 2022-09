Ortalli, quattro generazioni del miglior aceto balsamico di Modena

Il Aceto balsamico di Modena È un prodotto utilizzato principalmente nella cucina italiana e che ha progressivamente guadagnato popolarità nelle cucine di tutto il mondo grazie alla sua versatilità nell’adattarsi a tutti i tipi di preparazioni.

Si tratta di un tipo di aceto che ha origine in Italia, dalla regione Emilia-Romagna, precisamente dalla città di Modena, ed è un prodotto molto particolare che viene prodotto in questo luogo da un piccolo gruppo di famiglie che possiedono un procedimento con anni della tradizione grazie ad essa. Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).

Aceto d’uva Ortale

Una di queste famiglie è Ortalli, azienda fedele alla tradizione dal 1899 e specializzata nella produzione di aceti e condimenti italiani di alta qualità.

Ed è che in realtà sono quattro le generazioni dedite allo sviluppo di questo prodotto scelto, che nasce dalle stesse uve e segue il metodo tradizionale dei loro antenati. Il suo obiettivo: mantenere gli attributi di qualità più elevati in tutte le fasi della sua produzione, ottenendo il miglior aceto balsamico. E in esso Andrea Ortali, attuale membro della famiglia al timone.

Cantina Ortale

L’importanza della densità

La qualità dei prodotti di questa categoria può essere verificata dalla loro densità, più denso è l’aceto, maggiore è la quantità e la qualità che contiene.

A differenza dell’aceto normale fatto esclusivamente di vino, l’uva deve essere aggiunta all’aceto balsamico. Pertanto, il suo sapore è più morbido e dolce e la sua consistenza è più intensa. Questi sono da OrtaleInoltre, non hanno zuccheri aggiunti, solo lo zucchero naturale con cui sono fatti. Un’autentica delizia italiana per insaporire le vostre preparazioni più gourmet.

Nel Negozio gastronomico online In Gourmet La Vanguardia puoi trovare un’ampia selezione di questi oli, che vanno dai loro diversi gusti (alta intensità, retrogusto deciso o pronunciato) alle proposte di aceto di vino Prosecco o Lambrusco.

Acetaia Ortali in Gourmet La Vanguardia

La differenza tra l’insieme dei gusti dipende dalla percentuale di aceto che si trova all’interno della bottiglia. Ad esempio, l’aceto ad alta densità contiene circa il 70% di aceto, mentre l’aceto ad alta densità ne contiene il 50%. Ecco perché c’è olio Ortali per tutti i gusti.

