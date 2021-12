Miyazaki spiega i motivi per ritardare l’Elden Ring

Non c’è più niente per noi di cui divertirci su Xbox anello antico. Dopo molti lunghi e ardui anni di sviluppo, la data di lancio si sta avvicinando e a questo punto possiamo solo prepararci a godercelo poiché verrà lanciato all’inizio del prossimo anno.

Come abbiamo commentato nel paragrafo precedente, lo sviluppo di Elden Ring non è stato un letto di rose, e quindi il gioco ha dovuto essere rimandato di qualche mese, al fine di ottenere ciò che lo studio giapponese stava cercando con questo lancio, per consegnare . Abbiamo il miglior gioco possibile. Di recente si è parlato del ritardo dell’anello di Elden Hidetaka Miyazaki In un’intervista con la rivista Edge, è stato lui stesso a spiegare i motivi per cui ha ritardato il lancio fino al 2022.

Ritardo del ciclo di Elden

Il livello di libertà che volevamo raggiungere all’Elden Ring era molto al di là di quanto originariamente previsto. Questa complessità è progressivamente aumentata, costringendoci a dedicare più tempo alle fasi di controllo qualità e debug.

Altre pagine EDGE in cui Miyazaki parla dell’Elden Ring: -ER non è associato al business SdA/Tolkien; Un anello è fisico e ER è un concetto astratto

– il ritardo b/c era un’ulteriore correzione/tempo necessario per il controllo qualità

Se tutto va secondo i piani, Elden Ring sarà disponibile su Xbox il 25 febbraio 2022.