Quotazione di borsa e quotazione…

Il titolo Walmart de México (WALMEX*) ha raggiunto i 70,74 dollari all'inizio delle operazioni di borsa il 16 gennaio. Ciò significa un aumento dello 0,269% rispetto al valore del giorno precedente.

Questo è il comportamento del titolo oggi:

Prezzo attuale delle azioni: $ 70,80.

Prezzo di chiusura del giorno precedente: $ 70,55.

Il titolo è salito oggi dello 0,354% rispetto alla chiusura di ieri.

Valore massimo delle azioni Walmart de Mexico oggi: $ 70,80.

Valore minimo delle azioni Walmart de Mexico oggi: $ 69,99.

Finora nel 2024, le azioni Walmart de México sono cambiate del -1,16% con un massimo di 71,69 dollari e un minimo di 67,67 dollari, diventando l’undicesimo titolo con la migliore performance della Borsa messicana.

Nel frattempo, l'indice principale della Borsa messicana (MEXBOL) ha raggiunto 55.311,42 punti ed era in ribasso dello 0,342% alle 9:10 a Città del Messico.

Per quanto riguarda la Borsa messicana dove è quotato Walmart de México, ecco i punti salienti delle azioni avvenute il giorno precedente:

Genomma Lab Internacional SAB de CV (LABB) avanza dell'1,55%.

Le azioni del Grupo Televisa SAB (TLEVICPO) sono aumentate dell'1,28%.

Il titolo Arca Continental SAB de CV (AC*) è cresciuto dell'1,17%.

Il titolo SAB de CV Regional (RA) è salito dell'1,07%.

Allo stesso modo, questi sono i titoli che hanno registrato i maggiori ribassi nell’ultima ora:

Il Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMAB) ha registrato un calo dello 0,92%.

Coca-Cola Femsa SAB de CV (KOFUBL) perde l'1,20%.

Cemex SAB de CV (CEMEXCPO) è sceso dell'1,21%.

Le azioni del Grupo Carso SAB de CV (GCARSO1) sono scese dell'1,92%.

In Borsa ieri, 15 gennaio, la Borsa messicana (MEXBOL) ha chiuso in ribasso del -0,19%.

Il mercato azionario è variabile, quindi il rendimento del capitale iniziale non è garantito per gli investimenti effettuati. Le azioni possono essere influenzate, positivamente o negativamente, da fattori del contesto economico e dalle circostanze specifiche delle società. Questo contenuto non costituisce alcuna raccomandazione di investimento o consulenza finanziaria.

