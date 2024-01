Portachiavi, lama e molto altro

Gli amanti del fai da te sono fortunati. La tendenza alla minimizzazione degli strumenti continua a manifestarsi Nuovi design e usi inaspettati per piccoli utensili In grado di tagliare, misurare, incollare, illuminare e persino rompere il vetro. Esistono anche dispositivi elettrici che garantiscono fino a 90 minuti di lavoro con funzioni smart, anche se i più apprezzati ultimamente sono quelli in titanio che si possono portare come un portachiavi.

È il caso di Urbanix, un'invenzione di Hong Kong che contiene Campagna di crowdfunding tramite Kickstarter. Tra le specifiche, la prima cosa che attira l'attenzione è proprio il materiale Titanio grado 5, altamente resistente e leggero, pesa solo 6 grammi. Le sue dimensioni ridotte, 35,5 mm di lunghezza, 21,5 mm di larghezza e 3,8 mm di spessore, sono un altro punto a favore del multiutensile con un massimo di 6 funzioni.

“Quando gli appassionati di outdoor incontrano difficoltà, la loro esperienza avventurosa spesso viene ridotta”, notano i creatori di questo piccolo oggetto. “Tuttavia, avere gli strumenti giusti può aiutarli a rimettersi in carreggiata. Ecco perché, che tu stia praticando sport estremi, esplorando la fauna selvatica o semplicemente godendoti la tua ricerca, Urbanix è il gioco a cui abbiamo iniziato con molta progettazione e che finalmente ci è stata data la vita”.

Piccolo strumento Urbanex Titanium

Urbanix Omicrono

Urbanix Titanium Alloy EDC Strumento Multifunzionale Portachiavi 2.0, che è il suo nome completo, è diverso da altri strumenti simili in Il suo meccanismo a moschettone, che permette di utilizzarlo come portachiavi con grande facilità e sicurezza. Simile al Titanium Keysnap, utilizza un moschettone flessibile con molla motorizzata che elimina le cerniere per essere più compatto ed efficace.

Altri elementi di questo piccolo e ingegnoso strumento che ne permettono l'utilizzo in qualsiasi situazione sono i piccoli elementi Lama da taglio pieghevoleRealizzato in acciaio, apribottiglie, cacciavite piatto, cacciavite Phillips e scanalature funzionano come chiavi esagonali da 4, 6 e 7 mm.

I suoi creatori confermano che il successo della campagna di crowdfunding ha permesso loro di avviare la produzione e le unità Ora possono essere prenotati ad un prezzo di circa 27 euro. Costa molto meno del prezzo al dettaglio che avrà a partire da marzo di quest'anno, che sarà di 44 euro.

