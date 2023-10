Il CEO di Microsoft afferma che Google ha utilizzato tattiche sleali per controllare i motori di ricerca

WASHINGTON (AP) – Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato lunedì che Google ha utilizzato tattiche sleali che hanno portato al suo dominio come motore di ricerca, pratiche che hanno ostacolato il software rivale della sua azienda, Bing.

Nadella ha testimoniato davanti a un’aula di tribunale gremita a Washington, DC, nell’ambito della causa antitrust del governo contro Alphabet, la società madre di Google. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Google abbia abusato della sua posizione dominante sul suo motore di ricerca per soffocare la concorrenza e l’innovazione a scapito dei consumatori, un’accusa che ricorda un caso simile contro Microsoft alla fine degli anni ’90.

Nadella ha affermato che il dominio di Google è dovuto agli accordi che lo hanno reso il motore di ricerca predefinito su smartphone e computer. Ha minimizzato l’idea che l’intelligenza artificiale o motori di ricerca più mirati, come Amazon o le piattaforme di social media, abbiano cambiato in modo significativo il mercato in cui Microsoft compete con Google.

Nadella ha osservato che gli utenti non hanno quasi alcuna possibilità di modificare i browser Internet predefiniti su telefoni cellulari e computer.

“Siamo una delle alternative, ma non il default”, ha commentato.

Nadella è stato chiamato a testimoniare mentre il processo antitrust è entrato nella sua quarta settimana di testimonianze davanti al giudice federale Amit Mehta, che non dovrebbe pronunciarsi sul caso fino al prossimo anno.

Il caso antitrust del Dipartimento di Giustizia contro Google ruota attorno agli accordi raggiunti dall’azienda con Apple e altri produttori di dispositivi che utilizzano il motore di ricerca di Google.

Negli anni ’90, Microsoft fu accusata di aver installato il suo software Windows in un modo che ostacolava le applicazioni realizzate da altre società tecnologiche, proprio come Google è ora accusata di investire miliardi di dollari ogni anno per mantenere il suo motore di ricerca come il luogo preferito per effettuare ricerche. Trova informazioni su Internet, sia su smartphone che su browser.