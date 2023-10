Il settore privato dovrà investire di più nel clima, stima il Fondo monetario internazionale

Per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 sarà necessario un aumento significativo degli investimenti, ha stimato lunedì il Fondo monetario internazionale, e per raggiungere questo obiettivo il settore privato dovrà farsi carico dell’80% dei finanziamenti necessari per i paesi emergenti.

Nel suo Rapporto annuale sulla stabilità finanziaria globale (GFSR), in vista degli incontri annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale – che inizieranno il 9 ottobre a Marrakesh – “il settore privato dovrà dare un contributo maggiore ai bisogni significativi”. Investire sul clima nelle economie emergenti e in via di sviluppo

Il fondo, che utilizza dati recenti dell’Agenzia internazionale per l’energia, stima che saranno necessari 2mila miliardi di dollari di investimenti annuali da qui al 2030 per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette nel 2050, ben lontano dai 400 miliardi di dollari pianificati ogni anno. Finora per i prossimi sette anni.

I paesi, soprattutto quelli emergenti e in via di sviluppo, non saranno in grado di coprire questi investimenti a meno che non aumentino i loro già elevati livelli di debito tra il 45% e il 50%.

“Non è finanziariamente sostenibile”, ha detto Ruud de Mooij, vicedirettore del dipartimento di bilancio del Fondo, in una conferenza stampa online.

“La buona notizia è che il 90% delle tecnologie necessarie per ridurre le emissioni entro il 2030 esistono già”, ha aggiunto De Mooij.

Ma per raggiungere questo obiettivo, secondo il rapporto, il settore privato deve raddoppiare il suo contributo, che attualmente rappresenta il 40% degli investimenti, portandolo all’80%.

Tuttavia, mentre alcuni paesi emergenti, come l’India o la Cina, dispongono di un settore privato con le risorse necessarie, lo stesso non accade con altri paesi, il che implica la creazione delle condizioni per attrarre investimenti internazionali, secondo il FMI.

Ma questi paesi si trovano ad affrontare difficoltà, soprattutto perché “circa il 40% dei mercati emergenti sono classificati al di sotto dell’investment grade, il che significa che per alcuni investitori globali questi paesi non fanno parte del mondo in cui possono investire”, ha spiegato Fabio Natalucci, vicedirettore. del centro. Fondo monetario internazionale.

Inoltre, sebbene vi sia un numero crescente di fondi di investimento che danno priorità alla sostenibilità, ciò non significa un aumento dei finanziamenti per soddisfare le esigenze legate al riscaldamento globale.

Il rapporto rileva che “solo una piccola parte di questi fondi vuole avere un impatto climatico positivo, e la stragrande maggioranza di essi basa i propri investimenti su criteri sociali, di governance aziendale e ambientali, che non sono essenziali in relazione alle sfide climatiche”.

“In alcuni casi, questi fondi non sono così ‘verdi’ come suggerisce il nome (…) e qui sta l’importanza di garantire che queste etichette riflettano la quantità di investimenti ‘verdi’ dietro ciascuno di questi fondi”, ha sottolineato Natalucci. .

