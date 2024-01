L'Oréal acquisisce Gjosa, una startup di tecnologia ambientale per l'acqua (Ambiente):: Impegno CSR

L'Oréal ha annunciato per la prima volta un investimento di minoranza in Josa nel 2021 attraverso il suo fondo di venture capital aziendale, BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development). Questa acquisizione rafforza inoltre gli impegni del Gruppo – “L'Oréal del futuro”, compreso un approccio globale e basato sulla scienza alla gestione dell'acqua, garantendo che le attività del Gruppo rispettino i confini planetari definiti dalla comunità scientifica. L'obiettivo di questa acquisizione è innovare ed espandere le molteplici applicazioni della tecnologia di bellezza di Gjosa, proteggendo al contempo la preziosa risorsa acqua.

“L’acquisizione di Gjosa migliora la nostra capacità di integrare la sostenibilità direttamente nei nostri prodotti e servizi, permettendoci di integrare perfettamente la tecnologia di conservazione dell’acqua nelle nuove formule e innovazioni Beauty Tech”. Nicola Girolamo dice, Amministratore delegato Dalla collezione L'Oréal. “Insieme, saremo in grado di adattare rapidamente soluzioni di bellezza sostenibili, migliorando al tempo stesso le prestazioni per utilizzare meno risorse e fornire risultati all’ecosistema di bellezza più ampio”.

Si prevede che entro il 2030 circa il 60% della popolazione mondiale soffrirà di scarsità d’acqua. Pertanto, la combinazione di scienza e tecnologia svolgerà un ruolo fondamentale nei nostri sforzi per proteggere questa preziosa risorsa. No, L'Oréal “Come Gjosa, ci impegniamo a preservare l’ambiente, offrendo le migliori esperienze di bellezza alle persone di tutto il mondo, preservando al tempo stesso preziose risorse idriche”. Aggiungere Barbara Lavernus,Vice Direttore Generale responsabile della Ricerca, Innovazione e Tecnologia del Gruppo L'Oréal. “Con l'aggiunta ufficiale di Gjosa a L'Oréal, saremo in grado di accelerare la ricerca, l'innovazione e l'immissione sul mercato con le soluzioni BeautyTech più innovative e sostenibili per i mercati professionale e consumer. Siamo entusiasti di accogliere Gjosa nel nostro famiglia.”

“L'Oréal è stato il nostro partner più importante ed è perfettamente logico per noi far parte delle aziende del Gruppo L'Oréal mentre cerchiamo di sfruttare il successo iniziale di Water Saver e di applicarlo a nuovi casi d'uso, sotto forma fattori e mercati”. Afferma Amin Abdullah, cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Gjosa. “La nostra partnership è stata molto aperta e collaborativa fin dall’inizio, quindi l’intera azienda è entusiasta di questo nuovo capitolo Per la famiglia e la cultura L'Oréal gruppo”.

““La combinazione della leadership di L’Oréal nel mercato della bellezza con l’esperienza chiave di Jossa nelle tecnologie di conservazione dell’acqua aiuterà a trasformare l’industria della bellezza attraverso innovazioni sostenibili su larga scala”. Aggiungere Laurent Manca, amministratore delegato di Gjosa.

L'acquisizione è soggetta a condizioni sospensive standard e dovrebbe essere completata nelle prossime settimane.