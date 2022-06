La Biblioteca del Popolo di Quimun si sforza di essere riconosciuta come uno spazio culturale per continuare a crescere

Lo spazio che era in funzione per 5 anni sopra la sala termale di Villa Vega Maipú ha iniziato a prendere forma nel 2015, con la forza di intenti da parte dei suoi vicini. Avendo deciso di ottenere assolutamente tutto ciò di cui hanno bisogno, ora inviano una nota al comune per gestire il riconoscimento istituzionale e quindi l’accesso a nuovi benefici, come l’iscrizione al sistema delle Biblioteche Popolari.

Foto: Leone Casanova

La nostra storia risale al 2015, quando un gruppo di vicini iniziò a incontrarsi per allestire la biblioteca. Una volta formata la squadra, abbiamo messo insieme i materiali per mettere insieme il gruppo, dato che non avevamo un solo libro. Pubblichiamo il progetto nel quartiere per vedere la possibilità di ricavare spazio. Le difficoltà sono state tante, ma il gran numero di ragazze e ragazzi che avevano bisogno di spazi per la cultura, il divertimento e il sostegno scolastico è stata la nostra scienza entusiasta”, ha esordito Irene Loza, una vicina fondatrice.

“Finalmente la sede del quartiere ci ha dato spazio. Una stanza già occupata da ogni genere di cose. Abbiamo passato un po’ di tempo a pulire, dipingere, costruire banconi e metri di scaffali, e di conseguenza ci siamo avvicinati come un gruppo. Era è così bello sentire il supporto che abbiamo ricevuto dai residenti del quartiere, che sono venuti a consegnare i materiali, a preparare alcuni amici oa portare le cose su e giù per le scale”, dice Lusa.

Aiuta i vicini a pulire, donare vernice, stufe, scaffali e manodopera. Sono fuori con i sacchetti ai piedi, nella neve, a portare fuori la spazzatura”, aggiunge Marina Guajardo, una vicina che lavora come bibliotecaria, il lunedì e il mercoledì pomeriggio.

“Quando lo spazio era pronto, era ora che la biblioteca funzionasse. La nostra biblioteca è organizzata, catalogata e organizzata secondo le normative vigenti e attualmente dispone di una bella selezione di materiali necessari. L’accordo su spazi e usi con la sede del quartiere è stato un altro capitolo , che ha sempre tenuto in considerazione le reciproche considerazioni ottenendo ottimi risultati”. Lavoriamo in sintonia e rispetto ormai da molti anni”, continua Erin nel suo racconto, che fa parte della nota inviata al comune.

Foto: Leone Casanova

“Quando siamo stati in grado di regolare gli orari e le persone responsabili, è arrivato il momento di aprire. Era il 2 luglio 2017, due anni dopo che ho iniziato a sognarlo”, afferma Loza. “Al bellissimo giorno dell’inaugurazione hanno partecipato tutti i vicini, con brindisi, torte e attività”, aggiunge Marina.

Da allora, molte attività sono state svolte presso la Biblioteca del popolo di Quimun, come laboratori letterari, tempo di storie e uno zaino portatile per insegnanti. Ora che sono stati in grado di mettere insieme un consiglio di amministrazione stabile e andare avanti con un’azione legale, stanno pianificando nuove proposte per l’inverno, come i giorni dei film.

Foto di apertura – cortesia.

Un bel murale decora lo spazio della biblioteca, un albero, un arcobaleno e frasi che ricordano e sostengono i valori prevalenti del luogo. Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, Lorena Marimar e Marina Guajardo salutano i vicini e animano il luogo. Story time si svolge il venerdì alle 18:00.

“Il prossimo 2 luglio compiremo cinque anni e la nostra voglia di festeggiarlo avendo uno status giuridico, una personalità giuridica, che ci dia accesso alla Direzione Regionale delle Biblioteche Popolari, istituzione che ci sostiene sempre fino a quando non prendiamo quella meravigliosa passo, allo stesso modo, Poter entrare nel sistema CONABIP. Questo sarà il nostro ultimo passo verso un sistema più significativo, dove possiamo andare a crescere e sviluppare un lavoro più intenso e sostenibile. La Biblioteca Kuimon con tutte le sue persone, che frequenta, chi consulta, chi cura e sostiene, se lo merita”, ha concluso Messaggio inviato il 25 maggio.

La richiesta di questa comunità culturale, che in virtù dell’amore avrebbe creato un santuario, uno spazio per crescere, immaginare, imparare, sognare e condividere conoscenze, è ancora pendente e nota a tutta la città. Ci auguriamo il 2 luglio non solo la celebrazione dell’anniversario, ma anche il raggiungimento di nuovi traguardi.

Foto: Leo Casanova-Courtesy.

