Municipio di Medellin

: 88 club giovanili di Medellin si sono riuniti questo fine settimana a Guayabal.

.: In questo spazio sono state premiate 27 iniziative di club che hanno ricevuto incentivi per un valore di $ 100 milioni.

.: La mostra comprendeva, oltre alle attività artistiche, mostre sportive e imprenditoriali, posti vacanti e siti di vaccinazione contro l’emergente coronavirus (Covid-19) e il papillomavirus umano (HPV).

Parole di Alejandro Mata, Segretario della Gioventù. 834 KB

L’ufficio del sindaco di Medellin ha tenuto la mostra del club giovanile 2021 “Epifáneos, una manifestazione della gioventù”, uno spazio che ha riunito 493 giovani di 88 club giovanili e un pubblico in visita. Durante la cerimonia, che si è svolta dalle 9:00 alle 17:00, si sono svolte mostre artistiche e sportive per i club dello spettacolo, nonché scambi di esperienze e attività di formazione. Più di 23 club giovanili di 16 comuni e cinque città hanno annunciato le loro promesse.

“La strategia del club giovanile è stata una delle strategie più importanti per la città di Medellin, e da lì siamo stati in grado di costruire una rete di sentimenti e una catena di affetto per tutti i giovani. Erano luoghi in cui sono state riconosciute diverse identità giovanili Abbiamo terminato la mostra del Circolo giovanile lanciando un messaggio di fratellanza e solidarietà a tutti i giovani della città” Lo ha detto il giovane segretario Alejandro Mata.

All’evento, che si è svolto nel Comfenalco de Guayabal, 27 iniziative dei club che hanno beneficiato del bando di incentivi sono state premiate con oltre $ 100 milioni in merce come uniformi, oggetti di scena per i loro progetti, materiali e logistica, tra gli altri, per garantire la capacità di installazione e tendere al consolidamento.

Diversi rappresentanti della rete dei circoli giovanili, composta da 20 giovani, hanno presentato piani d’azione nelle loro diverse comunità. I partecipanti sono arrivati ​​alla fiera del lavoro sviluppata dal programma ReactívaT di Comfenalco, operatore del progetto Youth Clubs nel 2021.

Inoltre, è stato installato un centro di vaccinazione contro il COVID-19 e il papillomavirus umano (HPV). La mostra ha anche permesso di mettere in luce le conoscenze, i talenti e le capacità dei club giovanili nell’interesse di promuovere e rafforzare le operazioni di imprenditorialità giovanile in città.

“Questo progetto mi ha permesso di avere la mia attività, che fa parte di tutte le potenzialità accessorie, e posso, da questa risorsa, rafforzarmi e poter vedere come possiamo essere più coinvolti all’interno della città. Ci hanno servito così tanto nell’imprenditoria, ci invitano alle mostre, e collaborano con noi ai corsi; ho partecipato a un corso di fotografia, che ci ha permesso di promuovere tutto ciò che riguarda i social network ed è il modo in cui il progetto Youth Club ci invita a partecipare a un modo migliore “ Susana Ruiz, benefattrice del programma e partecipante alla mostra, ha commentato.

L’Ufficio del Sindaco di Medellin riconosce il percorso e le potenzialità dei circoli giovanili e incoraggia lo scambio di conoscenze, l’arricchimento reciproco, la lettura delle realtà regionali, gli scambi tra le comunità locali e la creazione di spazi di incontro, per promuovere l’interconnessione e le pratiche collaborative.

I club giovanili beneficiano di 600 club a Medellin che riuniscono circa 3000 giovani, attraverso la formazione, gli scambi e l’ottenimento di incentivi per promuovere i loro progetti.