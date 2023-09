Ora puoi fare magie con Photoshop AI nella nuova versione web

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il mercato della tecnologia. Non c’è dubbio e la cosa più sorprendente è che sia successo in un periodo di tempo così breve. In pochi mesi abbiamo assistito a cose che non avremmo mai pensato possibili nel modo in cui lo sono ora. E Negozio di fotografia È uno di quegli strumenti che è completamente cambiato con l’avvento dell’intelligenza artificiale. Soprattutto, ora possiamo utilizzare questi strumenti ovunque grazie alla versione web.

Una nuova versione di Photoshop

Questo tipo di applicazioni sono sempre state relegate all’uso professionale e le trovavamo su potenti computer desktop dotati di licenze costose per utilizzarle. Ora passeremo a una vita migliore con uscite come questa, in linea Che non ha bisogno della potenza di elaborazione del nostro computer per fare tutto ciò che ci aspettiamo da lui.

Soprattutto, i loro nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono semplicemente fantastici. Per accedere alla nuova versione di Adobe Photoshop, dobbiamo fare clic sul seguente collegamento:

https://photoshop.adobe.com/

E sì, abbiamo bisogno di un abbonamento Adobe Cloud per poterlo utilizzare. Questi tipi di abbonamenti partono da circa 24 euro al mese, per uso personale, quindi se lavori regolarmente con questo software, probabilmente varrà la pena pagare questi soldi, perché sicuramente lo consumerai con le funzioni, e non solo con l’intelligenza artificiale , che contiene.

La stella è la mobilitazione generativa

Di tutte le cose che Adobe Photoshop può ora fare grazie all’intelligenza artificiale, questa è la più sorprendente Riempimento generativo. Ciò significa che se crei un’immagine più grande, ma non nelle dimensioni, ma nel fattore di forma, Photoshop può creare un riempimento basato sul resto dell’immagine, in modo che non sia affatto in conflitto. I risultati sono stati sorprendenti, poiché possiamo aggiungere elementi all’interno di questo riempimento, tutto ciò che dobbiamo fare è richiedere Photoshop tramite testo.

Anche se abbiamo del testo all’interno dell’immagine e vogliamo eliminarlo, è possibile colmare questa lacuna con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Questo è ciò per cui utilizziamo Photoshop da molti anni. Sembra magicoSoprattutto, ci farà risparmiare molte ore di lavoro nella modifica delle foto. Possiamo anche ritagliare le foto automaticamente, poiché l’intelligenza artificiale può riconoscere oggetti e persone al loro interno. Anche se questo è qualcosa che abbiamo sugli smartphone da molto tempo.

Ma le possibilità offerte da questa nuova generazione di Photoshop basato sull’intelligenza artificiale sono semplicemente infinite e così semplici da implementare che ci preoccupano. Ma la verità è che è uno strumento per questo Ora può farci risparmiare molto tempo E aiutaci a essere più produttivi. Soprattutto, questo è solo l’inizio e se questo obiettivo verrà raggiunto in soli 10 mesi, non vogliamo nemmeno immaginare come potrebbe essere questo strumento in un anno.