Il “cappello messicano” appare durante una spedizione su Marte

Il rover Perseverance ha scoperto una magnifica roccia sulla Terra Marte. Si tratta di una pietra a forma di cappello messicano che fu ritrovata durante il Sol (giorno marziano) 907 della sua missione spaziale.

Il “cappello messicano” marziano è stato identificato da Mastcam-Z nell’ambito di studi condotti nella zona carbonatica marginale marziana, vicino a Marte. Cratere Jezero. Ufficialmente la roccia è stata chiamata “Montagna di Mezzo” e i geologi ritengono che abbia preso la sua forma grazie al processo di solidificazione. In questo caso, lo strato esterno della superficie della pietra diventa più duro a causa della corrosione chimica, mentre lo strato interno rimane più morbido. Nel corso del tempo, la maggior parte delle rocce viene frantumata, mentre alcune parti delle loro pareti rimangono intatte.

Oltre a scattare immagini, il rover ha analizzato il “cappello messicano” utilizzando uno strumento di monitoraggio spettroscopico indotto dal laser per valutarne la composizione. L’obiettivo è capire perché alcune parti della roccia si induriscono e altre no. I risultati aiuteranno a determinare se il nucleo del “cappello” e le sue pareti sono composti da elementi diversi. Comprendere la sua storia contribuirà alla narrazione geologica dell’isola Zona carbonatica marginale di Marte.

La produzione di ossigeno su Marte è resa possibile da MOXIE MOXIE esegue un processo elettrochimico consistente nel separare gli atomi di ossigeno dalle molecole di anidride carbonica; La fonte di anidride carbonica proviene direttamente dall’atmosfera marziana.

Vita e atmosfera: l’importanza del territorio in cui si trova il “cappello messicano”.

Da quando è arrivato sulla superficie del pianeta, la missione principale del rover Perseverance è stata quella di trovare segni di vita passata e studiare la geologia di Marte. Il team della NASA che lavora su questo veicolo sta attualmente conducendo un’analisi dettagliata dei minerali trovati nella regione del carbonato. L’ipotesi è che la mineralizzazione in questa zona sia il risultato di…Oppure l’interazione di un antico lago d’acqua Nel cratere Jezero.

I carbonati si formano attraverso reazioni chimiche che si verificano quando l’anidride carbonica reagisce con l’acqua liquida. Studiare la presenza, l’abbondanza e la composizione isotopica dei minerali nelle rocce circostanti il ​​cratere Jezero ci consentirà di dedurre i livelli passati di anidride carbonica nell’atmosfera marziana.

D’altra parte, il “cappello messicano” di Marte e altre rocce della zona hanno il potenziale per preservare tracce di vita antica. Sulla Terra gli organismi microscopici intrappolati durante il processo di formazione del carbonato si conservano a lungo. Possono anche dare origine a formazioni note come stromatoliti, che sono strutture stratificate risultanti dalla crescita di colonie microbiche in acque ricche di minerali.

Il rover Perseverance ha trovato un’area di rocce cave. (Immagine: NASA)

È stato osservato che le rocce con forme cave sono comuni nell’attuale area di analisi di Perseverance. Nella zona del Cratere Jezero, le pietre assumono forme strane, come testimonia una formazione che aveva la forma di un libro aperto e aveva un diametro di pochi centimetri.

Il rover Perseverance è attualmente il più recente lander senza equipaggio su Marte ed esplora il terreno da 928 giorni marziani alla ricerca di indizi che facciano luce sulla biologia del Pianeta Rosso.