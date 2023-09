Xiaomi, fino a 100 euro in meno su Aliexpress

In un evento regolare che delizia gli amanti della tecnologia, AliExpress ha lanciato il suo “Brand Day”, questa volta concentrandosi su Xiaomi, il marchio cinese che sta conquistando il mondo. Soprattutto in Spagna, dove i suoi prodotti sono molto apprezzati. Attraverso questo evento, la piattaforma cinese cerca di competere non solo contro il suo concorrente Amazon, ma anche contro nuovi concorrenti che attaccano l’Occidente dal loro Paese.

In ogni caso, questa battaglia sui prezzi porta buone notizie per i fan di Xiaomi, poiché molti dei suoi dispositivi hanno visto un calo significativo dei prezzi durante questo periodo di promozione. Le offerte più importanti sono compatibili con i telefoni cellulari, con il Redmi Note 12 Pro in testa. Questo dispositivo ha visto una significativa riduzione di prezzo, con sconti che talvolta superano i 100 euro, arrivando ad un prezzo molto interessante di soli 183 euro.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Questa è la stella di questa promozione

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ è dotato di un display AMOLED da 6,7 ​​pollici, che garantisce un’esperienza visiva realistica. Offre una risoluzione eccezionale con supporto Dolby Vision e un’ottima qualità del suono grazie a Dolby Atmos. Le sue prestazioni sono potenti, alimentate dal chipset MediaTek Dimensity 1080, che lo rende ideale per i giochi e il multitasking.





Dove questo dispositivo brilla davvero è nel reparto fotocamere. La fotocamera da 200 MP è impressionante e offre una qualità dell’immagine eccezionale. La batteria da 5000 mAh e la ricarica superveloce da 120W garantiscono grande autonomia e tempi di ricarica più brevi.

Telefono Xiaomi Redmi Note 12 Pro AliExpress

Il prezzo di lancio di questo dispositivo era di 499,99 euro, ma grazie alle vendite su AliExpress ora può essere acquistato a soli 296 euro, che rappresenta uno sconto del 40% su un dispositivo ancora nuovo sul mercato. Questo notevole taglio di prezzo dello smartphone è dovuto anche alla recente offerta della serie Xiaomi 13T che ha avuto un impatto sui negozi online.

Altri prodotti distintivi del marchio

Un altro prodotto che ha attirato l’attenzione è lo Xiaomi Pad 6, uno dei migliori tablet Android oggi disponibili. Di solito viene venduto a 399€, ma in occasione del Brand Day di AliExpress viene offerto a soli 313€, il che rappresenta un enorme risparmio per chi cerca un tablet di alta qualità.





Ma non si tratta solo di telefoni e tablet: anche i prodotti di intrattenimento trovano il loro posto in questa campagna. L’Android TV Box di Xiaomi, noto come Box S, è disponibile per poco più di 40 euro. Questa opzione è ideale per chi desidera migliorare la propria esperienza TV e sfruttare le numerose app Android disponibili.