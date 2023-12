Murat rivela tutti i dettagli del suo nuovo EP: ‘Before He Rising’ | Notizia

Murat Per tutto il 2023, sta lavorando alla pubblicazione di nuove canzoni che sorprendono costantemente tutto il suo pubblico. Lo abbiamo visto in Feo, in Never Going Back, nella loro prima canzone in inglese: Someone I Used to Know…E tutto aveva un senso e una ragione: il nuovo EP del gruppo colombiano è il risultato finale.

Infine, il quartetto ha rivelato tutti i dettagli di questo diverso progetto all’interno della loro carriera professionale, che si intitolerà Before the Dawn. L’avventura musicale di 6 canzoni uscirà il 15 dicembre.

“Quando abbiamo messo quel grande sole sulla copertina di If Yesterday Were Today, una delle prime domande che mi è venuta in mente è stata: cosa succede quando il sole tramonta? Cosa succede quando arriva la notte? La risposta è stata Prima dell’alba (ADQA): Un viaggio nella notte dei nostri sogni dove ogni canzone è un sogno diverso. “Proprio come quando dormi, ogni sogno è diverso da tutti gli altri, si uniscono senza molto significato e ogni sogno sembra mezzo casuale”, iniziano a spiegare i colombiani sul loro account Instagram ufficiale.

“Ecco perché le canzoni spaziano dal rock alle ballate, dall’acustica latino-americana a brani più ballabili. Ci piace che sia una serata diversa, dove viene messa in risalto l’orchestrazione delle band, dove il modo di suonare gli strumenti e il songwriting portano alla capacità di ” Per la diversità e “suonare la nostra musica senza limiti. Ti amiamo, vieni a sognare con noi per un po’”, dice il gruppo.

Prima dell’alba di Murat

Il sole è tramontato se ieri fosse oggi e quest’opera è apparsa Rappresenta un aggancio temporaneo, una sorta di ponte, tra il suo quarto album e il suo futuro quinto album.. Questo EP presenta composizioni di Juan Pablo Isaza e Juan Pablo Villamil su tutte le canzoni e produzione di MAPACHE con l’eccezione di Feo che ha Morat che si unisce a Mauricio Rengifo e Andres Torres nella composizione e nella produzione e nel caso di Someone I Used to Know dove la composizione è stato realizzato da Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil e James T.W.

Masterizzato da Tom Norris (Lady Gaga, The Weeknd, Kendrick Lamar, Skrillex, Mariah Carey, ecc.). È registrata tra Los Angeles, Madrid e Bogotá.

Questa è la lista dei brani

lato s

brutto

Non sono mai tornati

Qualcuno che conoscevo con James To

lato B

finora

sono sopravvissuto

tardi

Murat Se ieri fosse oggi Date del tour 2023/2024

