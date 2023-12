Il dito di Peck di Attack on Titan è diventato reale grazie a questo adorabile costume

Il Freighter Titan prende vita grazie all’eccellente lavoro del cosplayer.

Beck è uno dei personaggi più importanti nella parte finale di Attack on Titan

Il cosplay è utilizzato da sempre più persone Rendi omaggio ad alcune amate opere di narrativa Oppure qual è l’impatto più grande che hai avuto negli ultimi anni. Non sorprende che una serie del genere Attaccare i giganticonsiderato da molti uno dei migliori anime della storia, spesso riceve delle qualità che in molti casi lo diventano Semplicemente meraviglioso.

Attaccare i giganti Ha anche il privilegio di affidarsi a cosplayer che la lodano Personaggi secondari Che appare per la prima volta in una fase avanzata della trama. I costumi che abbiamo deciso di condividere con voi oggi hanno fatto la stessa cosa Scegli il ditoil portatore di uno dei giganti più sorprendenti e insoliti di tutti i tempi.

Pieck Finger ha uno dei migliori cosplay di Attack on Titan

Il seguente cosplay è stato realizzato da @rottenkrakenche partecipa frequentemente Il tuo profilo su Instagram Il loro eccellente lavoro di caratterizzazione. Secondo noi, siamo di fronte Uno dei migliori cosplayer Cosa abbiamo visto in questo personaggio? Attaccare i giganti:

@rottenkraken ha fatto la scelta L’uniforme indossata dai membri dell’esercito Marley Questo è quello che Beck ha utilizzato nei primi capitoli della quarta stagione di questo meraviglioso anime. Oltre a prestare attenzione ad ogni dettaglio del guardaroba di Beck, il cosplayer lo ha anche emulato Uno dei momenti più iconici del personaggio, Che non ha esitato a riferirsi freddamente a Eren come al più grande nemico prima di cadere in un’imboscata scioccante da parte del Titano Mascella Porco.

Anche se questo momento è stato particolarmente sorprendente Il grande pericolo trasmesso da Eren A questo punto della storia, è opportuno ricordare che questa non è stata l’unica prova di coraggio mostrata da Beck nel corso della serie. E grazie a Le potenti abilità del suo gigante La sua capacità di trasformarsi rapidamente, ha fatto pendere temporaneamente l’ago della bilancia a favore dei nostri eroi in molti dei momenti più difficili che hanno dovuto affrontare nella parte finale dell’azione, rendendo questo personaggio un alleato essenziale.

Anime Attaccare i giganti finisco Sorprendentemente Grazie al buon uso della drammaticità e all’ottima animazione fornita ancora una volta dallo Studio MAPPA, il finale continua però a trascinarsi Alcune opinioni diverse tra gli spettatori principalmente a causa del destino di alcuni dei migliori personaggi dell’opera.