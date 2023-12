Rolling Stone sceglie “Ella Baila Sola” come miglior canzone del 2023

Eslabón Armado ha stabilito un nuovo standard per lo stato attuale della musica latina, diventando un pioniere nella musica regionale messicana. Cortesia dell’immagine

“Con la musica messicana che quest’anno ha raggiunto nuove vette, il fenomeno culturale è diventato impossibile da ignorare e il suo successo nelle classifiche è diventato una delle storie musicali più grandi e globali del 2023. Forse nessuna canzone ha catturato il movimento come ‘She Dances Da solo”, dice l’etichetta. Condizione pietra rotolante, Il che rende la canzone di Peso Pluma e Eslabón Armado la migliore dell’anno.

“Dopo aver ottenuto una spinta su TikTok, “Ella Baila Sola” ha rapidamente dominato le classifiche, diventando un numero uno a livello mondiale su Spotify e approdando nelle classifiche. Tabellone pubblicitario Hot 100. Top Five: Quest’ultimo è un risultato storico che dimostra solo il potere della musica messicana. Inoltre, la canzone è stata la numero uno nella Billboard World 200, diventando la prima canzone regionale messicana a raggiungere la vetta della classifica. È stata certificata 4X Platinum dalla RIAA, diventando la “migliore canzone latina nella classifica di metà anno della RIAA 2023”.

Ella Baila Sola – (Video ufficiale) – Eslabon Armado y Peso Pluma – DEL Records 2023

Questo risultato si aggiunge a un anno da record per il gruppo, che ha portato il genere regionale messicano a un altro livello. Oltre ad essere la canzone latina più certificata del 2023, “Ella Baila Sola” è la canzone latina dell’anno con le classifiche più alte in cartellone pubblicitario caldo 100, È diventata la prima canzone regionale messicana nella storia a entrare nella top ten della suddetta lista. La canzone che ha rotto le barriere si accumula 1 miliardo di ascolti su Spotify, Raggiungendo il primo posto nella classifica Global 50 di Spotify per 9 settimane non consecutive.

Collegamento armato Stabiliscono un nuovo standard per lo stato attuale della musica latina, diventando i leader della musica messicana regionale nelle classifiche di tutto il mondo. Sono senza dubbio i trend setter e continuano a fare del 2023 “l’anno di Eslabon Armado” con l’uscita del loro sesto album, “Sveglio”che divenne il terzo più grande debutto di un album latino in classifica piatto 200 dagli Stati Uniti.

Mentre si preparano a dare il via al loro più grande spettacolo con il tutto esaurito Piazza Cripto A Los Angeles, sabato prossimo, 15 luglio, e con il loro primo spettacolo al Premios Juventud 2023 il 20 luglio, continuano a dimostrare che questo è solo l’inizio della loro conquista globale.