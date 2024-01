Nella nuova modalità di The Last of Us Part 2 Remastered, le bombe molotov voleranno letteralmente

The Last of Us Part 2 Remastered arriva con una nuova modalità di gioco, No Return, in cui le bombe molotov volano letteralmente: piovono dal cielo.

Questo venerdì rifusione The Last of Us Part 2 su PS5, che include nuove interessanti funzionalità, in particolare una nuova modalità di gioco: Irreversibile-Modalità roguelike.

In esclusiva per PlayStation 5 (fino al suo rilascio su PC ad un certo punto), questa modalità di gioco aggiuntiva (giocatore singolo) ti mette contro una serie di livelli con orde di nemici e modificatori casuali, tutti tratti dalla campagna.

I giocatori potranno scegliere un personaggio, ma tutto sarà casuale: nemici, mappe, boss, modificatori… Ogni gioco sarà diverso e dovrai essere preparato a tutto… ad es. Bombe molotov.

Cane cattivo Uno di questi modificatori, Molotov Rain, è stato evidenziato su Twitter. Il suo funzionamento si spiega da sé: mentre giochi, le bombe molotov cadranno dal cielo.

È impossibile sapere dove cadranno, quindi La tua migliore strategia è mettersi al riparoE se devi uscire, non smettere di correre e di muoverti in tutte le direzioni… e prega con quello che sai, perché se muori, devi ricominciare da capo.

Sony adora le modalità roguelike

Recentemente, un altro titolo AAA di Sony, God of War Ragnarok, ha ricevuto un aggiornamento gratuito con una nuova modalità di gioco, Valhalla, che fungeva da epilogo e aveva una nuova storia, ma integrata nello sviluppo roguelike: se muori ricominci da zero. in una serie di battaglie.

Questa modalità in The Last of Us Part 2 Remastered conferma questa tendenza: le modalità roguelike non saranno solo qualcosa indie come Dead Cells o Hades. Infatti, anche se è di Nintendo, Splatoon 3 Quest'anno avrà anche una modalità roguelike nel suo DLC…

Questa modalità non sembra avere contenuti narrativi come God of War. È più una modalità arcade, ma è un ottimo modo per sfruttare l'ottimo sistema di combattimento del gioco e incoraggiare gli utenti che già lo possiedono su PS4 a pagare i dieci euro extra che costano per passare a Remastered…

Altre notizie da The Last of Us Parte 2 rimasterizzata Includono risoluzione 4K, miglioramenti visivi, utilizzo del Dualsense, la rimozione di tre livelli dal gioco originale (ma come extra, nelle prime versioni), commenti audio dei creatori e una modalità “Guitar Hero”.