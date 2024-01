Accusano che il Consiglio Comunale del Centro abbia negato lo spazio pubblico per l'evento Xóchitl Gálvez a Tabasco

Il Partito Rivoluzionario Istituzionale, il Partito d'Azione Nazionale e il Partito della Rivoluzione Democratica, che compongono la coalizione Forza per il Messico, si sono detti pronti a ricevere… Tabasco A Xochitl Gálvez Ruiz, il suo unico candidato presidenziale, mercoledì 17 gennaio.

A questo proposito, il leader statale del PAN ha detto: Jemina Alonzo Ha spiegato che l'agenda di Galvez Ruiz Tabasco La colazione sarà privata, poi ci sarà uno spazio per i media, e a mezzogiorno avrà luogo, il 27 febbraio, l'incontro con le strutture dei tre partiti politici, nel padiglione 5 delle Candele, dove si riuniranno circa mille persone. stare ad aspettare. . la gente.

Alonzo Que ha invitato tutti gli attivisti e simpatizzanti di Xochitl Galvez a partecipare a questo evento, che secondo lui rientrava nel quadro della conclusione delle campagne preliminari.

“Invitiamo gli attivisti del Partito Rivoluzionario Istituzionale, del Partito della Rivoluzione Democratica, del mio partito e del Partito d’Azione Nazionale, così come i sostenitori che desiderano venire ad ascoltare questo importante messaggio del nostro candidato unico del Partito della Vittoria e Cuore per il Messico, Xochitl Gálvez”, ha detto. Devo condividerlo. “La verità è che siamo molto felici di riceverlo mercoledì prossimo.”

Da parte sua, il leader statale del Partito Rivoluzionario Popolare ha detto: Dagoberto Lara Sidas ha accusato il Consiglio Comunale Centrale di privarlo della Sala Villahermosa nel Parco Tomas Garrido Canabal, motivo per cui ha commentato che hanno scelto di celebrare l'evento a Los Candeles.

“Voglio dirlo chiaramente e con il rispetto che va detto, uno spazio pubblico è stato richiesto e rifiutato, con il pretesto che sarebbe stato ristrutturato e che la coscienza di quel funzionario c'entrava qualcosa”. Ma l'opposizione non ce lo dice: “Ci fermiamo a queste posizioni: che posto hanno chiesto? – Allegato del Parco Tomas Garrido”, ha denunciato.

Il Consiglio comunale di Centro risponde alle accuse Dagoberto Lara

Ore dopo, il Consiglio comunale di Centro ha risposto alle dichiarazioni del leader del PRI, spiegando che in quella data la sala Villahermosa avrebbe ricevuto lavori di manutenzione e che i lavori erano stati programmati per più di due settimane.

Attraverso una nota esplicativa, ha condiviso le foto delle misure di intervento, che secondo lui sono iniziate lunedì, e che sono state annunciate in quel momento a coloro che hanno richiesto telefonicamente tali agevolazioni.

“Si precisa che al momento della presentazione telefonica della richiesta gli interessati sono stati immediatamente informati che tale spazio sarà in manutenzione alla data richiesta. Le procedure di intervento sono iniziate lunedì 15 gennaio 2024, come previsto”, ha sottolineato, sottolineando che “è vietato svolgere attività per più di due settimane”. Nell'immobile.