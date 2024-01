Tony Shalhoub si è addormentato in uno dei posti del Peacock Theatre durante la cerimonia pre-Emmy

Mentre gli ospiti degli Emmy cercavano il loro posto e si scambiavano storie, l'attore Tony Shalhoub ha colto l'occasione per fare un pisolino Crediti: X/@@Empujadospod

La stagione dei premi può essere una serie di giorni stressanti. Dato che gli eventi si svolgono a tarda notte e durano molto più a lungo di quanto appaiano in televisione, le celebrità possono finire per essere molto stanche (per non parlare del fatto che bevono alcolici).

La prova di ciò è l'attore Tony Shalhoub, Mentre il resto degli ospiti degli Emmy cercavano il loro posto al Peacock Theatre, L'attore settantenne ha colto l'occasione per allontanarsi dal trambusto e fare un pisolino sul suo posto.

Il breve video ha suscitato commenti di ogni tipo in rete. Molte persone si sono identificate con l'attore e sono sicure che questo sia lo stesso atteggiamento che assumono alle feste o agli incontri con gli amici.

Il momento divertente con Tony interpretato arriva poche settimane dopo Il nastro verrà annunciato monaco, La serie in cui l'attore ha recitato dal 2002 al 2009. Intitolata Signor Monk: L'ultimo caso, il film suggerisce il punto finale della storia del famoso detective della omicidi ossessionato dai germi. Tuttavia, in una recente intervista con AShalhoub ha ammesso di essere disponibile a tornare nei panni di Adrian Monk in futuro.

“Ovviamente vorrei tenere la porta aperta. Non vedo alcun motivo, sai, per dire mai“, ha dichiarato l'attore che è stato poi interrogato sul titolo confuso del prossimo film, e questa è stata la sua risposta:

“Perché (il creatore) Andy (Brickman) ha un senso dell'umorismo malato E penso che l'abbia messo lì fuori come uno scherzo, sai, in modo che le persone come te facessero quella domanda e ne discutessero. Perché è così che funziona la tua mente. Lo so”.

Tony Shalhoub ha recitato in questo momento esilarante agli Emmy Awards poche settimane dopo l'annuncio che la sua popolare serie Monk avrebbe avuto un film a parte.

L'attore ha anche aggiunto che l'idea di un film sui monaci potrebbe rivelarsi controproducente, considerando che dopo 125 episodi lo show ha finalmente ottenuto un'idea molto soddisfacente per i suoi fan.

“Sentivo che sarebbe stato un errore non salire. Avevamo bisogno di migliorarci, quindi abbiamo lavorato duro per renderlo speciale. “Quindi non sembra l'episodio 126 e penso che ci siamo riusciti”, ha condiviso l'attore, che ha vinto un Golden Globe e due Emmy Awards grazie al suo personaggio Adrian Monk.