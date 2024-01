Grand Theft Auto VI: il rapper T-Pain conferma che farà parte del gioco

Grand Theft Auto 6 di Rockstar.

Grand Theft Auto VI È uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, tanto che la prima ufficiale ha battuto diversi record in pochi giorni. Ciò non è dovuto solo alla lunga esperienza della serie, ma anche alla sua immensa popolarità Grand Theft Auto V, che è ancora molto attuale anche dieci anni dopo la sua uscita. Per questo motivo, molti personaggi noti cercano di far parte di questo nuovo gioco, i rapper americani dolore Ha confermato che ci sta lavorando GTA 6Anche se questo gli ha portato conseguenze che non si aspettava.

La notizia è stata annunciata in una trasmissione doloreUn fan ha chiesto perché il cantante ha smesso di frequentare il server gioco di ruolo NoPixel Grande furto d'auto online. Su questi server, i giocatori assumono il ruolo di personaggi specifici, tanto che parlano e si comportano come se fossero i personaggi stessi, formando comunità di persone dedite a questa attività in quelli che alcuni paragonano a enormi spettacoli di improvvisazione. dolore Era un membro di spicco del server NoPixel finché non ha iniziato a lavorarci Grand Theft Auto VIE Stella del rock Ha chiesto al rapper di smettere di partecipare a quelle attività. Non è ancora noto se dolore Avrà un ruolo da attore nel nuovo gioco JTA Oppure se presenterà solo nuova musica, nonostante il cantante sia una figura molto nota nel mondo della musica gioco di ruolo Fa venire il dubbio che interpreterà un personaggio nella narrazione.

mondo gioco di ruolo È una delle parti più importanti delle società Grande furto d'auto online. Nel corso degli anni sono stati creati molti server per ospitare queste comunità e dare loro spazio per la loro creatività. Questi spazi hanno recentemente acquisito un forte peso a metà dello scorso anno Stella del rock Hai deciso di assumere ufficialmente il team Cfx.re Moderatori Che era dedicato alla creazione di contenuti personalizzati per un metodo gioco di ruolo. dolore Ha definito ironico l'acquisizione di questo gruppo, poiché gli è stato vietato di parteciparvi gioco di ruolo per lavorare Grand Theft Auto VI Mentre quelle persone che sono importanti in queste attività si sono unite al team. Poiché nessun metodo è stato ancora annunciato online GTA 6Resta da vedere se questa squadra è pronta a lavorare su aspetti della storia o su nuove modalità multiplayer che non sono ancora state annunciate.

Grand Theft Auto VI Sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, Serie Xbox E Xbox Serie S. Non è ancora noto se il gioco verrà rilasciato Computer.