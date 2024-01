Il discorso di Emma Stone ai critici ai Critics' Choice Awards: 'Sto imparando a fregarmene di quello che pensano'

Dopo aver portato a casa il premio come migliore attrice in una commedia ai Critics' Choice Awards, Emma Stone ha affermato che la sua interpretazione di Bella in “Poor Things” le ha fatto cambiare prospettiva su molte cose. Crediti: X/@Lbaini.



Emma Stone, Nota per il suo versatile talento nella recitazione, ha vinto il premio come migliore attrice ai Critics' Choice Awards 2024 per il ruolo di Bella Baxter in Cose cattive. Durante la cerimonia di domenica, Stone ha espresso il suo stupore nel ricevere il premio, dicendo che era così “Shock totale.”

La performance della Stone nei panni di Bella, una donna con la mente di una bambina, le ha permesso di esplorare e lasciarsi alle spalle vari pregiudizi e pressioni sociali, un processo che l'attrice ha considerato una delle migliori esperienze della sua vita e su cui continua ancora a lavorare. . .

“Interpretare Bella è stata una delle gioie più grandi della mia vita. Ho dovuto imparare molte cose interpretandola. Liberarci di alcune delle vergogne e dei problemi sociali che ci vengono imposti, e ci sto ancora lavorando”.

“Questi sono i Critics' Choice Awards – riguardano l'opinione esterna – ma sono molto grata ai critici per questo. Ma ho imparato a non preoccuparmi di quello che pensano”, ha detto Emma Stone con completa soddisfazione sul viso. .

Dopo aver accettato il premio, Stone ha ironicamente sottolineato la natura dei Critics' Choice Awards, riconoscendo l'importanza delle critiche esterne e ammettendo che sta imparando a non preoccuparsi così tanto delle opinioni degli altri.

La Stone non ha lasciato da parte i suoi colleghi candidati, offrendo tributi personali a ciascuno di loro, tra cui… Giglio Gladstone di Gli assassini dei fiori di luna, Sandra Holler di anatomia di una caduta, Greta Lee di Vita passata, Carey Mulligan di Insegnante E Margot Robbie di Barbie. Nonostante la forte concorrenza, Stone è stato davvero grato e commosso dal riconoscimento.

Emma Stone ha ripetuto l'impresa ai Golden Globe vincendo il premio come migliore attrice in una commedia (Reuters/Mario Anzoni)

La vittoria della Stone ai Critics' Choice Awards segue la sua recente vittoria ai Golden Globe Awards 2024, dove ha anche portato a casa il premio come migliore attrice in un film, commedia o musical per il suo ruolo. Cose brutte. Il film rappresenta una nuova collaborazione tra il regista Yorgos Lanthimos Ed Emma Stone è acclamata Preferitonoto anche per aver ottenuto la quinta nomination ai Critics' Choice Award di Sixty.

In Cose brutteLa Stone interpreta una donna a cui viene data la possibilità di ricominciare da capo grazie a una procedura sperimentale condotta da uno scienziato pazzo, e in seguito scopre le meraviglie e i pericoli del mondo. La vincitrice dell'Oscar ha condiviso il suo legame con il personaggio di Bella, spiegando che per lei significa accettare cosa significa essere una donna, essere libera e sentirsi spaventata e coraggiosa allo stesso tempo.