Taylor Swift, la dea del pop, sta attirando nuovi fan al Super Bowl

New York (AFP) – La NFL era già la più ricca del mondo, ma l'arrivo della cantante Taylor Swift nei suoi stadi per tifare per il suo compagno, una stella dei Kansas City Chiefs, diede alla lega un impulso pubblicitario senza precedenti.

3 minuti

Dal 24 settembre l'artista è sugli spalti a fare il tifo per il fidanzato Travis Kelce, la stella dei Kansas City Chiefs che domenica disputerà il Super Bowl a Las Vegas, la finale del campionato contro i San Francisco 49ers. Taylor Swift non ha mai parlato né rilasciato interviste, le reti televisive la mostravano per una media di meno di 30 secondi a partita, e la menzionavano raramente, ma la sua sola presenza era sufficiente per avere un impatto tangibile sui calcoli della NFL. “Il modo più semplice per misurarlo è attraverso i social media”, spiega Joe Favorito, consulente e professore alla Columbia University. L'emergere del cantante più popolare del momento ha dato alla NFL in generale, e ai Chiefs in particolare, un'ulteriore esposizione mediatica equivalente a “milioni” di dollari in pubblicità, secondo uno specialista di marketing sportivo. Secondo i portali specializzati Semrush e Slikeweb, le visite al sito ufficiale dei Chiefs sono aumentate del 40% da settembre. Anche se non è possibile stabilire ufficialmente una relazione causale, la prima partita dei playoff di Kansas City a fine gennaio ha attirato un numero record di spettatori. “Nuovo pubblico” “Se gli ascolti aumentano, aumenteranno anche le vendite degli annunci”, afferma Ashley Brantman, co-direttore della società di consulenza sulla sponsorizzazione Jack39. READ Questa è una nuova anteprima del film "Renfield" con Nicolas Cage e Nicholas Hoult “Porta un nuovo pubblico, soprattutto” al fan club di Taylor Swift, “per vedere il fidanzato di Taylor, ma anche cosa indossa”, dice. A dimostrazione del fatto che la NFL è al passo con i tempi, ha recentemente firmato una collaborazione con la designer Kristen Juszczyk, meglio conosciuta fino ad ora come la moglie del giocatore dei San Francisco 49ers Kyle Juszczyk. Taylor Swift sta attirando nuovi fan al Super Bowl © Kirill Kudryavtsev / AFP / Archivio Le sue azioni salirono alle stelle dopo aver disegnato un piumino per Taylor Swift che ricordava la maglia di Travis Kelce che il cantante indossava durante una partita. Il designer 29enne creerà una linea di abbigliamento con uno stile più contemporaneo rispetto alle tradizionali magliette e cappelli, espandendo così la promozione della NFL ad altro pubblico. “Ero una di quelle persone che pensavano che la NFL non potesse continuare a crescere”, ammette Ashley Brantman, riferendosi alla lega, che ha attirato circa 115 milioni di telespettatori nell'ultimo Super Bowl, un record assoluto. Ma Taylor Swift ha appena dimostrato che “un nuovo gruppo di fan, soprattutto donne, è entrato nell'ecosistema”, dice. “In un certo senso, collega i fan di Taylor ai fan della NFL”, ha dichiarato entusiasta il commissario della NFL Roger Goodell a fine novembre. – Le scommesse sono aperte – La storia d'amore tra il cantante, vincitore di 14 Grammy Awards, quattro dei quali per il miglior album della storia, e il giocatore con due titoli, sembra anche fuori dagli Stati Uniti per la NFL, che sogna l'espansione da decenni. “Sicuramente ha aperto più porte alla squadra e alla lega all'estero che sul suolo americano”, secondo Joe Favorito, soprattutto “ai fan che non sapevano nulla della NFL o ne avevano una conoscenza limitata”. Taylor Swift attira nuovi fan al Super Bowl, nella foto: la cantante arriva ai Grammy Awards il 4 febbraio 2024 © Robin Beck/AFP/File Questo fenomeno ha attirato anche il mondo delle scommesse. READ Morbius è la peggiore apertura della Marvel dai tempi di The New Mutants “Questo sarà il Super Bowl che attirerà il maggior numero di scommesse nei nostri 25 anni di storia”, ha detto all'AFP Adam Burns di BetOnline.ag. Domenica avranno diverse possibilità per vincere soldi: dal colore del rossetto di Taylor Swift alla possibilità di farle mangiare un hot dog. La star dovrebbe tornare rapidamente da Tokyo dopo il suo ultimo concerto in Giappone sabato per assistere alla partita. © 2024 Agenzia France-Presse

“Drogato televisivo certificato. Ninja zombi esasperatamente umile. Sostenitore del caffè. Esperto del Web. Risolutore di problemi.”