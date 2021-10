Due Barry Allen e Supergirl reclutano Batman Michael Keaton nel fandom DC

MADRID, 16 ottobre (CulturaOcio) –

lui è qui Il primo trailer di The Flash. Il film “solo” del supereroe che incarna Ezra Miller Che spalancherà le porte multiverso DC, Come previsto nei progressi avviati sotto Fandom DC.

Un breve trailer, poco più di un minuto, ma molto intenso e che svela come fare Due copie di Barry Allen, entrambi interpretati da Miller, accompagnati dal nuovo super ragazzaInterpretati da Sasha Calle, cercano di aggiungere una vecchia conoscenza al loro piano: Batman of Michael Keaton.

Ma il vecchio guardiano di Gotham non sarebbe stato facilmente colpito. “Dimmi una cosa, puoi andare dove vuoi, in qualsiasi linea temporale, in qualsiasi universo… Perché hai deciso di combattere per salvare questo universo?chiede Wayne nel trailer.Se cambi il futuro, cambi il passato‘, spiega Allen.

Indietro chetoneSebbene fosse previsto, era già stato confermato diversi mesi fa. interpreta l’attore Batman (1989) e Il ritorno di Batman (1992) Entrambi i film sono stati diretti da Tim Burton. E Bruce Wayne non sarà l’unico nel film, poiché è stata confermata l’esistenza del Cavaliere Oscuro del defunto Sniderverse, Ben Affleck in Batman.

Insieme a Keaton, Aflleck ed Ezra Miller, The Flash ha anche confermato l’esistenza della già citata Sasha Calle nei panni di Supergirl, Kersi Clemons Come Iris West e Dee Maribel Verdu e Ron Livingston Come mio padre Barry.

Regia di Andy Muschietti, The Flash uscirà nelle sale a novembre 2022.