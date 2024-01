Khloe Kardashian ha rivelato la sua situazione attuale con Tristan Thompson: “A volte voglio essere cattivo”.

La star dei Kardashian ha svelato i suoi segreti per affrontare la presenza costante del cestista americano nella sua vita, dopo i suoi ripetuti tradimenti.

UN Dolore E questo non sarà mai dimenticato, questo è il punto Chloe Kardashian Continua ancora Tristan Thompson. Tuttavia, il giocatore NBA Deve rimanere nella sua vita per sempre per il bene dei suoi figli. In un'intervista rivelatrice alla rivista com.tmrwla donna d'affari e personaggio televisivo ha aperto il suo cuore complicazione Per la sua relazione con Thompson, soprattutto dopo i suoi ripetuti scandali di infedeltà pubblica durante il loro corteggiamento.

Grazie alle sfide e Tradimenti Ciò che caratterizzava la relazione, il fondatore di Good American ha riconosciuto che non è facile mantenere una relazione CiaoAlcuni giorni sono più difficili di altri con il padre dei suoi due figli bambini. “Con me e Tristan, sarebbe davvero facile non parlargli mai più ed essere onesti Parla male Da lui o altro? Pubblicizza ovviamente.

Tuttavia, sfidare Kardashian a comportarsi in modo amichevole anche quando è arrabbiato è una sfida costante. “È molto più difficile Carino. È molto più difficile quando sei così arrabbiato con qualcuno, è così difficile tenergli testa davanti ai tuoi figli e dire: “Ehi!” Credimi, non mi sento così tutti i giorni”, ha ammesso.

Khloe ha deciso di mantenere un rapporto amichevole con Tristan, ma ammette che c'erano giorni in cui la tentazione di agire diversamente era forte (Backgrid/The Grosby Group)

Con la saggia lezione, sociale American ha parlato di una delle lezioni chiave apprese durante la sua esperienza: “Ho dovuto imparare a controllare le mie emozioni. Ci sono state molte volte in cui le mie emozioni hanno avuto la meglio su di me ed ero impulsivo E ha twittato Qualcosa o hai pubblicato qualcosa e cose di cui ti penti.”

Nonostante gli alti e bassi, Khloe è fiduciosa nella sua scelta coraggiosa di essere gentile con Tristan, anche se ammette di avere giorni in cui la tentazione di agire diversamente è forte: “Ci sono giorni in cui voglio essere una stronza?” banale? naturalmente. Ma lo faccio in privato”.

Kardashian e Thompson sono genitori VERO Thompson, 5 anni, e il più giovane Tatum Thompson, 17 mesi, è nato tramite maternità surrogata. In entrambi i casi, Gravidanze Erano d'accordo con lui Scoperta Di tradimenti Da parte dell'atleta, una situazione che ha portato a umilianti scandali pubblici.

La sorella maggiore di Khloe dubitava della presenza di coscienza nell'atleta che aveva ripetutamente tradito sua moglie Kardashian

Relazione turbato La relazione tra l'imprenditrice e il giocatore dei Cleveland Cavaliers è stata segnata dall'infedeltà coniugale. In 2018Chloe lo aveva scoperto solo 48 ore prima nascita Dalla sua prima figlia, Tristan l'ha tradita. Poi dentro 2022Durante la gravidanza surrogata del secondo figlio, è stato rivelato che Thompson aspettava un altro figlio da Maralee Nichols, Kardashian News. Tutto Insieme al resto del mondo.

Nel tentativo di rimediare allo scandalo del suo errore, Thompson ha emesso un… Scusa Il pubblico si è rivolto a Instagram, esprimendo il suo rimorso e chiedendo perdono alla sua ex compagna e a tutte le persone che sono rimaste ferite a causa dell'incidente. secondo Episodio di infedeltà coniugale.

“Chloe, non farlo tu meriti Questo. Non meriti il ​​dolore umiliazione Che ti ho causato. Non meriti il ​​modo in cui ti ho trattato nel corso degli anni. Le mie azioni non sono decisamente in linea con il modo in cui ti vedo. Ho un grande rispetto per te Amore per te. Nonostante quello che potresti pensare. “Ancora una volta, mi dispiace tanto”, ha aggiunto.

Nel 2018, Thompson ha condiviso un bacio con Jordyn Woods, l'ex migliore amica di Kylie Jenner, mentre Kardashian era incinta della sua prima figlia.

Nel 2023, la stella della NBA si è scusata Kylie Jennerla sorella minore del clan Kardashian-Jenner, dopo essersi fidanzata con la sua ex migliore amica Jordyn Woods Essere infedele a sua sorella.

“È colpa mia al 100%, ma voglio dire che mi dispiace e mi dispiace per questo”, ha detto alla fondatrice 26enne di Kylie Cosmetics in un episodio del suo show. Kardashian Lo scorso novembre.