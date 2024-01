Il gruppo rock La Renga critica senza pietà Javier Miley per aver usato la loro musica

Gruppo hard rock argentino Nessun anelloche ho cantato “spettacolo di panico” È stato utilizzato dal presidente argentino Javier Miley durante la recente campagna elettorale. Le dispiace che la sua musica sia associata al presidente argentino.

Ciò è stato osservato nel recente concerto del gruppo in cui hanno criticato il presidente per aver coperto la loro musica Lo ha accusato di essere “dalla parte della classe sociale”.

“Stai attento, Javier. 'El León' vuole mangiare 'la casta', ma a quanto pare sono tutti dalla tua parte,” ha detto il cantante. Gustavo Chiso del Napolinel suo terzo grande concerto allo Stadio Presidente Peron di Avellaneda (provincia di Buenos Aires), del Racing Club Football Club.

Il Chiso Napoli ha lanciato questo avvertimento mentre La Renga eseguiva “Panic Show”, Uno dei suoi successi più famosi è quello in Argentina, utilizzato dai liberali di Miley in numerose occasioni durante la recente campagna elettorale.

Agli eventi di La Libertad Avanza, la canzone è stata suonata più volte prima che il loro candidato, il presidente finalmente eletto, salisse sul palco. EUn economista che in gioventù era cantante in un gruppo rock È un grande fan del genere e dell'estetica ad esso associata, cantando anche la canzone “Panic Show” durante molti dei suoi discorsi.

“Ciao a tutti, io sono il leone, la bestia che ruggisce in mezzo alla strada, correndo senza capire, mostrando terrore in pieno giorno. Sono il re del mondo perduto. Sono il re, distruggerò tu. Tutte le lezioni sono il mio appetito. Miley lo ha coperto e ha cambiato le parole La canzone originale contiene riferimenti a “classe”, il nome con cui si riferisce ad alti politici, funzionari, uomini d'affari e giornalisti.

I membri de La Renga avevano già espresso in un comunicato a settembre il desiderio che Milei non utilizzasse la loro musica nei suoi lavori. Indipendentemente da questa richiesta Il politico ha continuato a esibirsi in pubblico con il “Panic Show”, cantandolo anche nella sua prima apparizione dal balcone del famoso Ca Hotel.Sa Rosada (sede del governo argentino), il 10 dicembre, quando ha assunto la presidenza del Paese sudamericano.

